Радник Байдена про слабку декларацію G20: Компроміс, але захищає принципи статуту ООН

Підсумкова декларація саміту "Великої двадцятки" (G20), яка розчарувала Міністерство закордонних справ України, насправді містить "набір послідовних параграфів" щодо російсько-української війни, сказав Джейк Салліван, радник президента США з питань національної безпеки. Про це пише Financial Times.

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"З нашого погляду, вона дуже добре захищає принцип, згідно з яким держави не можуть застосовувати силу для територіальних загарбань, що використання ядерної зброї є неприпустимим, що справедливий мир повинен базуватися на принципах статуту ООН", – сказав Салліван.

На його думку, декларація стала "вотумом упевненості" в тому, що G20 здатна об'єднатися для розв'язання важких питань, які сильно розділяють одних членів організації від інших.

Перед самітом G20 Салліван публічно попереджав, що досягти консенсусу у формуванні спільної заяви стосовно України буде складно, але США та партнери чітко обстоюють погляд на цю війну, як на незаконну російську агресію.

Інший неназваний західний чиновник сказав газеті, що вилучення з декларації критики в бік Росії дозволило G20 досягти згоди щодо деяких інших питань – наприклад, щодо необхідності відновлення вільного експорту українського зерна через Чорне море.

"У нас було два варіанти – з текстом або без. Я вважаю, що правильна відповідь – з текстом. Таким чином платформа [G20] і організація зберігають життєздатність", – сказав він.

9 вересня члени G20 ухвалили спільну декларацію за підсумками саміту в Індії: у ній є заклик до дотримання принципів міжнародного права, зокрема територіальної цілісності та суверенітету країн, також наголошується на неприпустимості використання ядерної зброї.

Проте МЗС України заявило, що у частині комюніке G20 щодо агресії РФ проти України організації "немає чим пишатися". Речник міністерства Сергій Ніколов показав, як, на думку України, мали б виглядати ці пункти. Наприклад, він виправив словосполучення "війна в Україні" на "війна проти України", а "українська криза" – на "агресивна війна Росії проти України".

У попередній декларації G20 в Індонезії в листопаді 2022-го йшлося про агресію Російської Федерації проти України.

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