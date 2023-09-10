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Советник Байдена о слабой декларации G20: Компромисс, но защищает принципы устава ООН

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10.09.2023, 07:04
Советник Байдена о слабой декларации G20: Компромисс, но защищает принципы устава ООН - Фото
Фото: EPA

Итоговая декларация саммита "Большой двадцатки" (G20), разочаровавшая Министерство иностранных дел Украины, на самом деле содержит "набор последовательных параграфов" относительно российско-украинской войны, сказал Джейк Салливан, советник президента США по национальной безопасности. Об этом пишет Financial Times.

"С нашей точки зрения, она очень хорошо защищает принцип, согласно которому государства не могут применять силу для захвата территорий, что использование ядерного оружия недопустимо, что справедливый мир должен базироваться на принципах устава ООН", – сказал Салливан.

По его мнению, декларация стала "вотумом уверенности" в том, что G20 способна объединиться для решения трудных вопросов, сильно разделяющих одних членов организации от других.

Перед саммитом G20 Салливан публично предупреждал, что достичь консенсуса в формировании совместного заявления по Украине будет сложно, но США и партнеры четко отстаивают взгляд на эту войну как на незаконную российскую агрессию.

Другой неназванный западный чиновник сказал газете, что изъятие из декларации критики в сторону России позволило G20 достичь согласия по другим вопросам – например, о необходимости возобновления свободного экспорта украинского зерна через Черное море.

"У нас было два варианта – с текстом или без. Я считаю, что правильный ответ – с текстом. Таким образом платформа [G20] и организация сохраняют жизнеспособность", – сказал он.

  • 9 сентября члены G20 приняли совместную декларацию по итогам саммита в Индии: в ней есть призыв к соблюдению принципов международного права, в частности территориальной целостности и суверенитета стран, также отмечается недопустимость использования ядерного оружия.
  • Однако МИД Украины заявил, что в части коммюнике G20 по агрессии РФ против Украины организации "нечем гордиться". Спикер министерства Сергей Николов показал, как, по мнению Украины, должны выглядеть эти пункты. К примеру, он исправил словосочетание "война в Украине" на "война против Украины", а "украинский кризис" – на "агрессивная война России против Украины".
  • В предыдущей декларации G20 в Индонезии в ноябре 2022-го речь шла об агрессии Российской Федерации против Украины.
Андрей Водяный
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СШАвойнаG20Джейк Салливан
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