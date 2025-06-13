Щонайменше два есмінці вже почали рух, а три авіаносці є напоготові

Сполучені Штати перерозподіляють військові ресурси, включно із кораблями, на Близькому Сході через удари Ізраїлю по Ірану та можливу атаку у відповідь з боку Тегерана. Про це повідомляє Associated Press із посиланням на двох американських чиновників.

За словами співбесідників агенції, Військово-морські сили США наказали есмінцю USS Thomas Hudner, що здатен захищати від балістичних ракет, розпочати рух із західної частини Середземного моря у східну. Також почав рух у відповідному напрямку інший неназваний есмінець.

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За даними співрозмовників АР, ВМС США мають інші ресурси, які вони можуть перекинути на Близький Схід за потреби, зокрема авіаносці та військові кораблі супроводу.

Так, в Аравійському морі є USS Carl Vinson – єдиний авіаносець у регіоні. Авіаносець USS Nimitz знаходиться в Індо-Тихоокеанському регіоні і за потреби може бути спрямований на Близький Схід, а USS George Washington щойно покинув свій порт у Японії і може бути спрямований до регіону за наказом.

На п’ятницю, 13 червня, запланована зустріч президента США Дональда Трампа із керівництвом Ради національної безпеки США, де обговорюватимуться подальші кроки Сполучених Штатів у зв’язку з атакою Ізраїлю на Іран і можливою відповіддю Ірану.

1 жовтня 2024 року есмінці ВМС США випустили близько десятка перехоплювачів на захист Ізраїлю, коли країна зазнала атаки понад 200 ракетами, випущеними Іраном.