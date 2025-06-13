The Telegraph: Велика Британія не буде "закривати небо" над Ізраїлем як минулого разу
Велика Британія не брала участі в атаках на ядерні й військові об'єкти Тегерана та не бере участі у перехопленні іранських ракет і безпілотників, що летять у бік Ізраїлю, як було минулого року. Про це повідомляє The Telegraph із посиланням на співрозмовників у Міністерстві оборони Великої Британії.
Як зазначає видання, позиція сформувалася на тлі стрімкого погіршення відносин британського уряду з Ізраїлем через його військову кампанію у Газі.
У жовтні 2024 року, коли Іран випустив залп балістичних ракет по Ізраїлю, Велика Британія підіймала у повітря два британських винищувачі та літак-заправник для відбиття іранської атаки.
Британські винищувачі Typhoon, що брали участь у попередніх операціях із захисту Ізраїлю, розміщені на базі Королівських військово-повітряних сил Акротирі на Кіпрі.
- У ніч проти 13 червня Ізраїль розпочав операцію "Висхідний лев". ЦАХАЛ завдав "превентивного удару" по об'єктах ядерної програми Ірану, щоб завадити Тегерану отримати зброю масового ураження.
- Одразу після ударів США відхрестилися від цієї операції, запевнивши, що не беруть участі.
- Внаслідок ударів Ізраїлю по Ірану загинули керівник Корпусу вартових Ісламської революції, начальник штабу Збройних сил Ірану Мухаммед Багрі та головнокомандувач КВІР Хоссейн Саламі.