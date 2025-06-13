The Telegraph: Велика Британія не буде "закривати небо" над Ізраїлем як минулого разу

Стосунки двох країн стрімко погіршуються через військову компанію Ізраїлю у Газі

Іранські ракети (Ілюстративне фото: іранський державний ресурс)

Велика Британія не брала участі в атаках на ядерні й військові об'єкти Тегерана та не бере участі у перехопленні іранських ракет і безпілотників, що летять у бік Ізраїлю, як було минулого року. Про це повідомляє The Telegraph із посиланням на співрозмовників у Міністерстві оборони Великої Британії.

Як зазначає видання, позиція сформувалася на тлі стрімкого погіршення відносин британського уряду з Ізраїлем через його військову кампанію у Газі.

У жовтні 2024 року, коли Іран випустив залп балістичних ракет по Ізраїлю, Велика Британія підіймала у повітря два британських винищувачі та літак-заправник для відбиття іранської атаки.

Британські винищувачі Typhoon, що брали участь у попередніх операціях із захисту Ізраїлю, розміщені на базі Королівських військово-повітряних сил Акротирі на Кіпрі.