The Telegraph: Великобритания не будет "закрывать небо" над Израилем как в прошлый раз

Иранские ракеты (Иллюстративное фото: иранский государственный ресурс)

Великобритания не принимала участия в атаках на ядерные и военные объекты Тегерана и не участвует в перехвате летящих в сторону Израиля иранских ракет и беспилотников, как было в прошлом году. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на собеседников в Министерстве обороны Великобритании.

Как отмечает издание, позиция сформировалась на фоне стремительного ухудшения отношений британского правительства с Израилем из-за его военной кампании в Газе.

В октябре 2024 года, когда Иран выпустил залп баллистических ракет по Израилю, Великобритания поднимала в воздух два британских истребителя и самолет-заправщик для отражения иранской атаки.

Британские истребители Typhoon, участвовавшие в предварительных операциях по защите Израиля, размещены на базе Королевских военно-воздушных сил Акротыри на Кипре.