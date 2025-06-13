The Telegraph: Великобритания не будет "закрывать небо" над Израилем как в прошлый раз
Великобритания не принимала участия в атаках на ядерные и военные объекты Тегерана и не участвует в перехвате летящих в сторону Израиля иранских ракет и беспилотников, как было в прошлом году. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на собеседников в Министерстве обороны Великобритании.
Как отмечает издание, позиция сформировалась на фоне стремительного ухудшения отношений британского правительства с Израилем из-за его военной кампании в Газе.
В октябре 2024 года, когда Иран выпустил залп баллистических ракет по Израилю, Великобритания поднимала в воздух два британских истребителя и самолет-заправщик для отражения иранской атаки.
Британские истребители Typhoon, участвовавшие в предварительных операциях по защите Израиля, размещены на базе Королевских военно-воздушных сил Акротыри на Кипре.
- В ночь на 13 июня Израиль начал операцию "Восходящий лев".
- Сразу после ударов США открестились от этой операции, заверив, что не участвуют.
- В результате ударов Израиля по Ирану погибли руководитель Корпуса стражей Исламской революции, начальник штаба Вооруженных сил Ирана Мухаммед Багри и главнокомандующий КСИР Хоссейн Салами.