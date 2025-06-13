США перебрасывают на Ближний Восток военные корабли – AP
Соединенные Штаты перераспределяют военные ресурсы, включая корабли, на Ближнем Востоке из-за ударов Израиля по Ирану и возможной ответной атаки со стороны Тегерана. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на двух американских чиновников.
По словам собеседников агентства, Военно-морские силы США приказали эсминцу USS Thomas Hudner, способному защищать от баллистических ракет, начать движение из западной части Средиземного моря в восточную. Также начал движение в соответствующем направлении другой неназванный эсминец.
По данным собеседников АР, у ВМС США есть другие ресурсы, которые они могут перебросить на Ближний Восток при необходимости, в том числе авианосцы и военные корабли сопровождения.
Так, в Аравийском море находится USS Carl Vinson – единственный авианосец в регионе. Авианосец USS Nimitz – в Индо-Тихоокеанском регионе и при необходимости может быть направлен на Ближний Восток, а USS George Washington только что покинул свой порт в Японии и может быть направлен в регион по приказу.
На пятницу, 13 июня, запланирована встреча президента США Дональда Трампа с руководством Совета национальной безопасности США, где будут обсуждаться дальнейшие шаги Соединенных Штатов в связи с атакой Израиля на Иран и возможным ответом Ирана.
1 октября 2024 года эсминцы ВМС США выпустили около десятка перехватчиков в защиту Израиля, когда страна подверглась атаке более 200 ракет, выпущенных Ираном.
- 13 июня сообщалось, что Великобритания не участвует в перехвате иранских ракет и летящих в сторону Израиля беспилотников, как было в прошлом году.
- В октябре 2024 года, когда Иран выпустил залп баллистических ракет по Израилю, Великобритания поднимала в воздух два британских истребителя и самолет-заправщик для отражения иранской атаки.