По меньшей мере два эсминца уже начали движение, а три авианосца находятся наготове

Соединенные Штаты перераспределяют военные ресурсы, включая корабли, на Ближнем Востоке из-за ударов Израиля по Ирану и возможной ответной атаки со стороны Тегерана. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на двух американских чиновников.

По словам собеседников агентства, Военно-морские силы США приказали эсминцу USS Thomas Hudner, способному защищать от баллистических ракет, начать движение из западной части Средиземного моря в восточную. Также начал движение в соответствующем направлении другой неназванный эсминец.

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По данным собеседников АР, у ВМС США есть другие ресурсы, которые они могут перебросить на Ближний Восток при необходимости, в том числе авианосцы и военные корабли сопровождения.

Так, в Аравийском море находится USS Carl Vinson – единственный авианосец в регионе. Авианосец USS Nimitz – в Индо-Тихоокеанском регионе и при необходимости может быть направлен на Ближний Восток, а USS George Washington только что покинул свой порт в Японии и может быть направлен в регион по приказу.

На пятницу, 13 июня, запланирована встреча президента США Дональда Трампа с руководством Совета национальной безопасности США, где будут обсуждаться дальнейшие шаги Соединенных Штатов в связи с атакой Израиля на Иран и возможным ответом Ирана.

1 октября 2024 года эсминцы ВМС США выпустили около десятка перехватчиков в защиту Израиля, когда страна подверглась атаке более 200 ракет, выпущенных Ираном.