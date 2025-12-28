США та Європу накрив сніговий шторм. У Швеції є загиблі, у США затримано тисячі рейсів – відео

Сніговий шторм у Швеції (Фото: EPA / PONTUS LUNDAHL)

У Швеції загинули дві людини через сніговий шторм "Йоганнес". А в США було скасовано або затримано щонайменше 1500 рейсів на північному сході країни через потужний зимовий шторм. Про це повідомляють Sky news та The Local Sweden.

Сніговий шторм "Йоганнес" обрушився 27 грудня на Норвегію, Швецію та Фінляндію. Шведський метеорологічний і гідрологічний інститут попереджав про сильні вітри на більшій частині північної половини країни. Згідно з прогнозом на 28 грудня, у Швеції подекуди збережеться вітряна погода зі штормовими вітрами та снігопадом.

Один із загиблих – чоловік близько 50 років. Він зазнав удару деревом недалеко від гірськолижного курорту Кунгсбергет у центральній Швеції, його госпіталізували, але він помер у лікарні.

На півночі Швеції регіональна комунальна компанія Hemab повідомила про загибель одного зі своїх працівників унаслідок нещасного випадку "в польових умовах". На нього також могло впасти дерево.

БРЕКІНГ:

ЯКЩО В

🇫🇮🇩🇰🇳🇴🇸🇪



Шторм "Йоханнес" обрушився на Скандинавію та Фінляндію.



Шторм "Йоханнес" убив щонайменше двох людей у Швеції, залишив без електроенергії понад 200 000 будинків, а також перервав авіасполучення на півночі Фінляндії після того, як кілька літаків зірвало зі злітно-посадкових смуг. pic.twitter.com/mHbP8Glgnn - Defensive Century 𝕩 (@Def_Century) 28 грудня 2025 року

Johannes tog oss med storm.

42 sekundmeter för att vara exakt. pic.twitter.com/zgwpMfpUFT - Сандра Дальберг (@SandraDahlberg6) 27 грудня 2025 року

Через шторм понад 120 000 будинків у Фінляндії залишилися без електрики, передає Yle. Найбільше постраждала західна частина країни. У Швеції понад 40 000 будинків залишилися без світла.

Рух в аеропорту Кітілла на півночі Фінляндії було зупинено після того, як сильний вітер зніс пасажирський літак і літак меншого розміру зі злітно-посадкової смуги в сніговий замет.

За даними Національної метеорологічної служби США, у Центральному парку Нью-Йорка випало 11 см снігу, що є найвищим показником із січня 2022 року. У більшій частині округів штату було оголошено надзвичайний стан.

Як повідомляє BBC, 27 грудня скасовано понад 900 рейсів, здебільшого в районі Нью-Йорка, а загалом у США було затримано більше ніж 8000 рейсів, згідно з даними сайту відстеження рейсів FlightAware.

Міжнародні аеропорти імені Джона Ф. Кеннеді, Ньюарк Ліберті та ЛаГуардія випустили попередження, що через снігопад може затримуватися робота.

Нью-Йорк (Фото: EPA / OLGA FEDOROVA)

БРЕКІНГ:

ЯКЩО В

🇺🇸



Зимовий шторм обрушився на північний схід США, приніс сильний сніг і ожеледицю, тисячі скасувань авіарейсів, а також надзвичайні ситуації в Нью-Йорку та Нью-Джерсі.



У суботу через сильний зимовий шторм скасували 900+ рейсів до Нью-Йорка та затримали 8 000+ рейсів по всій країні. pic.twitter.com/LYd7VWl2P7 - Defensive Century 𝕩 (@Def_Century) 28 грудня 2025 року