Повені у Південно-Східній Азії забрали життя понад 300 людей – фото

Негода в Азії (Фото: Chamila Karunarathne/EPA)

Понад три сотні людей загинули унаслідок повеней у державах Південно-Східної Азії. Про це повідомило агентство Reuters.

Велика частина Індонезії, Малайзії та Таїланду вже тиждень страждає від злив, спричинених циклонами, а в Малаккській протоці формується рідкісний тропічний шторм.

Станом на п’ятницю, 28 листопада, кількість загиблих унаслідок негоди зросла до 321 людини. Влада працює над порятунком громадян, відновленням електропостачання та зв’язку, а також координує відновлювальні зусилля, оскільки вода почала відступати.

На індонезійському острові Суматра підтверджено загибель 174 осіб, повідомили в агентстві з ліквідації наслідків стихійних лих. Там додали, що хоча дощ припинився, 79 людей досі вважаються зниклими безвісти, а тисячі сімей були переміщені.

Індонезія (Фото: Hotli Simanjuntak/EPA)

Уряд Таїланду повідомив, що 145 людей загинули внаслідок повеней у восьми південних провінціях. За його даними, загалом постраждало понад 3,5 млн осіб.

Таїланд (Фото: Narong Sangnak/EPA)

У сусідній Малайзії, де підтверджено смерть двох людей, тропічний шторм накотився на берег близько опівночі та з того часу ослаб. Метеорологічні служби все ще готуються до сильних дощів та вітру та попереджають, що бурхливе море може становити небезпеку для невеликих човнів. Загалом 30 000 евакуйованих залишаються в укриттях, порівнюючи з понад 34 000 у четвер.

Міністерство закордонних справ Малайзії заявило в п'ятницю, що вже евакуювало 1459 своїх громадян, які опинилися в понад 25 готелях у Таїланді, додавши, що воно працюватиме над порятунком решти 300 осіб, які все ще перебувають в зонах повені.

Малайзія (Фото: Fazry Ismail/EPA)

5 листопада повідомлялося, що Філіппіни накрив потужний тайфун "Калмегі". Він став найсмертоноснішим штормом у країні за рік, забравши життя щонайменше 116 осіб.

24 листопада повідомлялося про повені у Малайзії, викликані сильними дощами.