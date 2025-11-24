У Малайзії 11 000 людей постраждали від повеней, спричинених зливами – відео
Повінь у Малайзії (Фото: Fazry Ismail/EPA)

Понад 11 000 людей у семи штатах Малайзії постраждали від повеней, спричинених сильними дощами. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на Національне агентство з управління надзвичайними ситуаціями.

Повені є поширеним явищем на східному узбережжі Малайзії під час щорічного сезону мусонів з жовтня до березня, щороку тисячі людей евакуюють.

Згідно зі звітом, станом на 06:00 за місцевим часом понеділка (22:00 за Гринвічем у неділю) 11 009 осіб з 3839 сімей постраждали від повені в штатах Кедах, Келантан, Пенанг, Перак, Перліс, Теренггану та Селангор.

Найбільше стихія зачепила північно-східний штат Келантан, що межує з Таїландом, там понад 8000 постраждалих. Про смертельні випадки не повідомлялося.

У звіті агентства йдеться, що в постраждалих штатах було відкрито 60 тимчасових притулків для розміщення осіб, переміщених через повені.

У неділю в селі Ванг-Келіан штату Перліс зсув ґрунту заблокував вихід для близько 400 людей. Зараз вони перебувають у безпеці, адже сховалися в мечеті на підвищенні.

