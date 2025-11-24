В Малайзии 11 000 человек пострадали от наводнений, вызванных ливнями – видео

Стихия накрыла семь штатов Малайзии, больше всего пострадавших в штате Келантан, граничащем с Таиландом

Наводнение в Малайзии (Фото: Fazry Ismail/EPA)

Более 11 000 человек в семи штатах Малайзии пострадали от наводнений, вызванных сильными дождями. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Национальное агентство по управлению чрезвычайными ситуациями.

Наводнения являются распространенным явлением на восточном побережье Малайзии во время ежегодного сезона муссонов с октября по март, каждый год тысячи людей эвакуируют.

Согласно отчету, по состоянию на 06:00 по местному времени понедельника (22:00 по Гринвичу в воскресенье) 11 009 человек из 3839 семей пострадали от наводнения в штатах Кедах, Келантан, Пенанг, Перак, Перлис, Теренггану и Селангор.

Больше всего стихия задела северо-восточный штат Келантан, граничащий с Таиландом, там более 8000 пострадавших. О смертельных случаях не сообщалось.

Сегодня днем сильное наводнение из-за разлива реки Ванг Тангга в Гуа Келам, Каки Букит, Перлис, Малайзия. pic.twitter.com/xcwxgb7Taa - Монитор погоды (@WeatherMonitors) 23 ноября 2025 г

В отчете агентства говорится, что в пострадавших штатах было открыто 60 временных приютов для размещения лиц, перемещенных из-за наводнений.

В воскресенье в селе Ванг-Келиан штата Перлис оползень заблокировал выход для около 400 человек. Сейчас они находятся в безопасности, ведь спрятались в мечети на возвышении.

Сильное наводнение обрушилось на Ванг Келиан, Перлис, Малайзия, по состоянию на 23 ноября, и поднимающиеся воды в настоящее время затрагивают сразу несколько районов. pic.twitter.com/utcvmoCP2k - Монитор погоды (@WeatherMonitors) 24 ноября 2025 г