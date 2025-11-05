На Филиппинах бушует тайфун "Калмеги": 116 погибших и 26 пропавших
Филиппины накрыл мощный тайфун "Калмеги". Он стал самым смертоносным штормом в стране за год, унеся жизни минимум 116 человек. Еще 26 человек считаются пропавшими без вести, сообщило Bloomberg.
За один день в стране выпала месячная норма осадков. Шторм вызвал масштабные наводнения, из-за которых более полумиллиона человек покинуть свои дома. Больше всего пострадала центральная провинция Себу.
Во время ликвидации последствий тайфуна потерпел крушение вертолет Военно-воздушных сил Филиппин. В результате авиакатастрофы погибли шесть человек.
По меньшей мере 66 человек погибли и еще 26 остаются пропавшими без вести после того, как тайфун "Кальмеги" обрушился на Филиппины, в результате чего более 400 000 человек были вынуждены покинуть свои дома
Сильные наводнения и оползни также отрезали дороги в отдаленных районах, а 52 муниципалитета продолжают испытывать проблемы с электроснабжением.
Тайфун движется в сторону Вьетнама со скоростью ветра 130 километров в час. Однако, по информации местного метеобюро, в стране ожидается прибытие нового тропического циклона.
Округ Центральный Висайяс развернул четыре развертываемые группы реагирования для эвакуации жителей, оказавшихся в ловушке наводнения на фоне тайфуна 4 ноября 2025 года.
✍️https://t.co/7c7eC4kTde#DOTrPH 🇵🇭#CoastGuardPH#MaritimeSectorWorks pic.twitter.com/D3DDmoBXjp
