На Филиппинах бушует тайфун "Калмеги": 116 погибших и 26 пропавших
Тайфун на Филиппинах (Фото: Береговая охрана Филиппин / Х)

Филиппины накрыл мощный тайфун "Калмеги". Он стал самым смертоносным штормом в стране за год, унеся жизни минимум 116 человек. Еще 26 человек считаются пропавшими без вести, сообщило Bloomberg.

За один день в стране выпала месячная норма осадков. Шторм вызвал масштабные наводнения, из-за которых более полумиллиона человек покинуть свои дома. Больше всего пострадала центральная провинция Себу.

Во время ликвидации последствий тайфуна потерпел крушение вертолет Военно-воздушных сил Филиппин. В результате авиакатастрофы погибли шесть человек.

Тайфун движется в сторону Вьетнама со скоростью ветра 130 километров в час. Однако, по информации местного метеобюро, в стране ожидается прибытие нового тропического циклона.

