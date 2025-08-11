Китайские корабли столкнулись во время преследования филиппинского судна – видео
Филиппинская береговая охрана заявила, что во время преследования их судна китайская береговая охрана столкнулась со своим же военным кораблем, в результате чего он стал "непригодным для плавания". Об этом сообщил представитель береговой охраны Филиппин Джей Тарриэлла.
По его словам, филиппинские суда оказывали помощь рыбакам в Южно-Китайском море, когда китайская береговая охрана сначала заблокировала филиппинские суда и обстреляла их из водометов, а затем начала преследовать лодки, направлявшиеся из зоны конфликта.
Во время преследования китайская береговая охрана "выполнила рискованный маневр", что нанес "значительный ущерб" находившемуся неподалеку китайскому военному кораблю.
Инцидент привел к тому, что военное судно стало "непригодным для плавания", уточнил Тарриела.
Китайское государственное информационное агентство Синьхуа подтвердило факт конфликта и обвинило Филиппины во "вторжении" в китайские воды под предлогом помощи рыбацким судам. О столкновении в сообщении не упоминалось.
PCG проводит операцию Kadiwa в районе Bajo de Masinloc и предлагает помощь CCG после инцидента в море.— Джей Тарриэла (@jaytaryela) 11 августа 2025 года
В ответ на присутствие около 35 филиппинских рыболовных судов в районе Бахо-де-Масинлок, береговая охрана Филиппин (PCG) направила туда BRP Teresa Magbanua и BRP Suluan,… pic.twitter.com/5Hqkye1zli
- 7 августа в Китае, вероятно, разбилась первая ракета многократного использования Deep Blue Aerospace, находившаяся на этапе испытаний.
Комментарии (0)