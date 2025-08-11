Китайські кораблі зіткнулися під час переслідування філіппінського судна – відео
Зіткнення кораблів (Скриншот відео)

Філіппінська берегова охорона заявила, що під час переслідування їхнього судна берегова охорона Китаю врізалася у власний військовий корабель, що зробило його "непридатним для плавання". Про це йдеться у повідомленні речника філіппінської берегової охорони Джея Таррієли.

За його словами, філіппінські судна надавали допомогу рибалкам у Південнокитайському морі, коли китайська берегова спочатку заблокувала філіппінські судна й обстріляла їх із водометів, а згодом почала переслідувати човни, що попрямували з зони конфлікту.

Під час переслідування китайська берегова охорона "виконала ризикований маневр", що завдав "значної шкоди" військовому кораблю Китаю, який перебував неподалік.

Інцидент зробив військове судно "непридатним для плавання", уточнив Таррієла.

Китайська державна агенція Сіньхуа підтвердила факт конфлікту та звинуватила Філіппіни у "вторгненні" у китайські води під приводом допомоги рибальським човнам. Про зіткнення у повідомленні не згадувалося.

