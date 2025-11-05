На Філіппінах вирує тайфун "Калмегі": 116 загиблих і 26 зниклих
Філіппіни накрив потужний тайфун "Калмегі". Він став найсмертоноснішим штормом у країні за рік, забравши життя мінімум 116 осіб. Ще 26 осіб вважаються зниклими безвісти, повідомило Bloomberg.
За один день в країні випала місячна норма опадів. Шторм спричинив масштабні повені, через які більш ніж пів мільйона людей залишити свої будинки. Найбільше постраждала центральна провінція Себу.
Під час ліквідації наслідків тайфуну зазнав аварії вертоліт Військово-повітряних сил Філіппін. Внаслідок авіакатастрофи загинуло шестеро осіб.
🚨 At least 66 people were killed and 26 others remained missing after Typhoon Kalmaegi struck the Philippines, displacing more than 400,000 people— Anadolu English (@anadoluagency) November 5, 2025
➡️ Heavy flooding and landslides have also cut off roads in remote areas, while 52 municipalities continue to experience power… pic.twitter.com/WkDtDNwoyB
Тайфун рухається в бік В'єтнаму зі швидкістю вітру 130 кілометрів на годину. Однак, за інформацією місцевого метеобюро, в країні очікується прибуття нового тропічного циклону.
The @coastguardph District Central Visayas (CGDCV) deployed four Deployable Response Groups (DRGs) to evacuate residents trapped by flooding amid the onslaught of Typhoon #TinoPH on November 4, 2025.— Philippine Coast Guard (@coastguardph) November 4, 2025
✍️https://t.co/7c7eC4kTde#DOTrPH 🇵🇭#CoastGuardPH#MaritimeSectorWorks pic.twitter.com/D3DDmoBXjp
