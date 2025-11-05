На Філіппінах вирує тайфун "Калмегі": 116 загиблих і 26 зниклих
Тайфун на Філіппінах (Фото: Берегова охорона Філіппін / Х)

Філіппіни накрив потужний тайфун "Калмегі". Він став найсмертоноснішим штормом у країні за рік, забравши життя мінімум 116 осіб. Ще 26 осіб вважаються зниклими безвісти, повідомило Bloomberg.

За один день в країні випала місячна норма опадів. Шторм спричинив масштабні повені, через які більш ніж пів мільйона людей залишити свої будинки. Найбільше постраждала центральна провінція Себу.

Під час ліквідації наслідків тайфуну зазнав аварії вертоліт Військово-повітряних сил Філіппін. Внаслідок авіакатастрофи загинуло шестеро осіб.

Тайфун рухається в бік В'єтнаму зі швидкістю вітру 130 кілометрів на годину. Однак, за інформацією місцевого метеобюро, в країні очікується прибуття нового тропічного циклону.

ФіліппіниТайфунзагибель людей