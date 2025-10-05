У Непалі внаслідок масштабних злив загинуло 47 людей

Кілька автомагістралей були заблоковані зсувами та змиті повенями в одній з країн Південної Азії

Непал (Фото: Narendra Shrestha/EPA)

У Непалі сильні дощі спричинили зсуви ґрунту та раптові повені, які заблокували дороги, змили мости та забрали життя щонайменше 47 людей. Про це повідомило агентство Reuters.

35 людей загинуло в результаті окремих зсувів у районі Ілам на сході країни, що межує з Індією.

Дев'ять осіб зникли безвісти після того, як їх змило повінню, а ще троє загинули від удару блискавки в інших районах Непалу.

"Тривають пошуки зниклих безвісти", – повідомив Шанті Махат, представник Національного управління зі зниження ризику лих та ліквідації їх наслідків у Непалі.

Reuters пише, що на іншому боці кордону, у східній гірській області Дарджилінг у Західній Бенгалії, внаслідок зсувів, спричинених сильними дощами, загинули щонайменше семеро людей.

"Серед уламків вже знайдено сім тіл. У нас є інформація ще про двох людей. Ведуться роботи з вилучення їхніх тіл", – повідомив у неділю представник поліції округу Дарджилінг Абхішек Рой.

За даними влади, кілька автомагістралей були заблоковані зсувами та змиті повенями, внаслідок чого сотні пасажирів опинилися у скрутному становищі.

"Внутрішні рейси здебільшого порушені, але міжнародні рейси виконуються у звичайному режимі", – сказав Рінжі Шерпа, представник аеропорту Катманду.

На південному сході Непалу рівень води в річці Коші, яка майже щороку спричиняє смертельні повені у сусідньому індійському штаті Біхар, піднявся удвічі до небезпечного рівня. Щоб запобігти катастрофічним розливам, на греблі річки відкрили всі 56 шлюзів для зливу води – зазвичай їх відкривають лише 10-12 – і готуються заборонити рух важкого транспорту по мосту греблі.