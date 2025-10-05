В Непале в результате масштабных ливней погибли 47 человек

Несколько автомагистралей были заблокированы оползнями и смыты наводнениями в одной из стран Южной Азии

Непал (Фото: Narendra Shrestha/EPA)

В Непале сильные дожди вызвали оползни и внезапные наводнения, которые заблокировали дороги, смыли мосты и унесли жизни по меньшей мере 47 человек. Об этом сообщило агентство Reuters.

35 человек погибло в результате отдельных оползней в районе Илам на востоке страны, граничащем с Индией.

Девять человек пропали без вести после того, как их смыло наводнением, а еще трое погибли от удара молнии в других районах Непала.

"Продолжаются поиски пропавших без вести", — сообщил Шанти Махат, представитель Национального управления по снижению риска бедствий и ликвидации их последствий в Непале.

Reuters пишет, что на другой стороне границы, в восточной горной области Дарджилинг в Западной Бенгалии, в результате оползней, вызванных сильными дождями, погибли по меньшей мере семь человек.

"Среди обломков уже найдено семь тел. У нас есть информация еще о двух людях. Ведутся работы по извлечению их тел", — сообщил в воскресенье представитель полиции округа Дарджилинг Абхишек Рой.

По данным властей, несколько автомагистралей были заблокированы оползнями и смыты наводнениями, в результате чего сотни пассажиров оказались в затруднительном положении.

"Внутренние рейсы в основном нарушены, но международные рейсы выполняются в обычном режиме", — сказал Ринжи Шерпа, представитель аэропорта Катманду.

На юго-востоке Непала уровень воды в реке Коши, которая почти ежегодно влечет за собой смертельные наводнения в соседнем индийском штате Бихар, вырос вдвое до опасного уровня. Чтобы предотвратить катастрофические разливы, на плотине реки открыли все 56 шлюзов для слива воды – обычно их открывают лишь 10-12 – и готовятся запретить движение тяжелого транспорта по мосту плотины.