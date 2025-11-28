Наводнения в Юго-Восточной Азии унесли жизни более 300 человек – фото

Больше всего жертв в результате стихии в Таиланде и Индонезии

Непогода в Азии (Фото: Chamila Karunarathne/EPA)

Более трех сотен человек погибли в результате наводнений в государствах Юго-Восточной Азии. Об этом сообщило агентство Reuters.

Большая часть Индонезии, Малайзии и Таиланда уже неделю страдает от ливней, вызванных циклонами, а в Малаккском проливе формируется редкий тропический шторм.

По состоянию на пятницу, 28 ноября, количество погибших в результате непогоды возросло до 321 человека. Власти работают над спасением граждан, восстановлением электроснабжения и связи, а также координируют восстановительные усилия, поскольку вода начала отступать.

На индонезийском острове Суматра подтверждена гибель 174 человек, сообщили в агентстве по ликвидации последствий стихийных бедствий. Там добавили, что хотя дождь прекратился, 79 человек до сих пор считаются пропавшими без вести, а тысячи семей были перемещены.

Индонезия (Фото: Hotli Simanjuntak/EPA)

Правительство Таиланда сообщило, что 145 человек погибли в результате наводнений в восьми южных провинциях. По его данным, в целом пострадало более 3,5 млн человек.

Таиланд (Фото: Narong Sangnak/EPA)

В соседней Малайзии, где подтверждена смерть двух человек, тропический шторм накатился на берег около полуночи и с тех пор ослаб. Метеорологические службы все еще готовятся к сильным дождям и ветру и предупреждают, что море может представлять опасность для небольших лодок. В общем 30 000 эвакуированных остаются в укрытиях, по сравнению с более 34 000 в четверг.

Министерство иностранных дел Малайзии заявило в пятницу, что уже эвакуировало 1459 своих граждан, оказавшихся в более чем 25 отелях в Таиланде, добавив, что оно будет работать над спасением оставшихся 300 человек, которые все еще находятся в зонах наводнения.

Малайзия (Фото: Fazry Ismail/EPA)

5 ноября сообщалось, что Филиппины накрыл мощный тайфун "Калмеги". Он стал самым смертоносным штормом в стране за год, унеся жизни по меньшей мере 116 человек.

24 ноября сообщалось о наводнениях в Малайзии, вызванных сильными дождями.