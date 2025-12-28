США и Европу накрыл снежный шторм. В Швеции есть погибшие, в США задержаны тысячи рейсов – видео
Снежный шторм в Швеции (Фото: EPA/PONTUS LUNDAHL)

В Швеции погибли два человека из-за снежного шторма "Йоханнес". А в США были отменены или задержаны минимум 1500 рейсов на северо-востоке страны из-за мощного зимнего шторма. Об этом сообщают Sky news и The Local Sweden.

Снежный шторм "Йоханнес" обрушился 27 декабря на Норвегию, Швецию и Финляндию. Шведский метеорологический и гидрологический институт предупреждал о сильных ветрах на большей части северной половины страны. Согласно прогнозу на 28 декабря, в Швеции местами сохранится ветреная погода со штормовыми ветрами и снегопадом.

Снежный шторм в Швеции (Фото: EPA / PONTUS LUNDAHL)

Один из погибших – мужчина около 50 лет. Он получил удар деревом недалеко от горнолыжного курорта Кунгсбергет в центральной Швеции, был госпитализирован, но умер в больнице.

На севере Швеции региональная коммунальная компания Hemab сообщила о гибели одного из своих сотрудников в результате несчастного случая "в полевых условиях". На него также могло упасть дерево.

Из-за шторма более 120 000 домов в Финляндии остались без электричества, передает Yle. Наиболее сильно пострадала западная часть страны. в Швеции более 40 000 домов остались без электричества.

Движение в аэропорту Китилла на севере Финляндии было остановлено после того, как сильный ветер снес пассажирский самолет и самолет меньшего размера с взлетно-посадочной полосы в снежный занос,

По данным Национальной метеорологической службы США, в Центральном парке Нью-Йорка выпало 11 см снега, что является самым высоким показателем с января 2022 года. В большей части округов штата было объявлено чрезвычайное положение.

Как сообщает BBC, 27 декабря были отменены более 900 рейсов, в основном в районе Нью-Йорка, а всего по США было задержано более 8000 рейсов, согласно данным сайта отслеживания рейсов FlightAware.

Международные аэропорты имени Джона Ф. Кеннеди, Ньюарк Либерти и ЛаГуардия выпустили предупреждения, что из-за снегопада может задерживаться работа.

Нью-Йорк (Фото: EPA/OLGA FEDOROVA)

