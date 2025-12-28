США и Европу накрыл снежный шторм. В Швеции есть погибшие, в США задержаны тысячи рейсов – видео

Снежный шторм в Швеции (Фото: EPA/PONTUS LUNDAHL)

В Швеции погибли два человека из-за снежного шторма "Йоханнес". А в США были отменены или задержаны минимум 1500 рейсов на северо-востоке страны из-за мощного зимнего шторма. Об этом сообщают Sky news и The Local Sweden.

Снежный шторм "Йоханнес" обрушился 27 декабря на Норвегию, Швецию и Финляндию. Шведский метеорологический и гидрологический институт предупреждал о сильных ветрах на большей части северной половины страны. Согласно прогнозу на 28 декабря, в Швеции местами сохранится ветреная погода со штормовыми ветрами и снегопадом.

Снежный шторм в Швеции (Фото: EPA / PONTUS LUNDAHL)

Один из погибших – мужчина около 50 лет. Он получил удар деревом недалеко от горнолыжного курорта Кунгсбергет в центральной Швеции, был госпитализирован, но умер в больнице.

На севере Швеции региональная коммунальная компания Hemab сообщила о гибели одного из своих сотрудников в результате несчастного случая "в полевых условиях". На него также могло упасть дерево.

Storm Johannes hits Scandinavia and Finland.



Storm Johannes has killed at least two in Sweden, left over 200,000 homes without power, and disrupted flights in northern Finland after several planes were blown off runways. pic.twitter.com/mHbP8Glgnn — Defensive Century 𝕩 (@Def_Century) December 28, 2025

Johannes tog oss med storm.

42 sekundmeter för att vara exakt. pic.twitter.com/zgwpMfpUFT — Sandra Dahlberg (@SandraDahlberg6) December 27, 2025

Из-за шторма более 120 000 домов в Финляндии остались без электричества, передает Yle. Наиболее сильно пострадала западная часть страны. в Швеции более 40 000 домов остались без электричества.

Движение в аэропорту Китилла на севере Финляндии было остановлено после того, как сильный ветер снес пассажирский самолет и самолет меньшего размера с взлетно-посадочной полосы в снежный занос,

По данным Национальной метеорологической службы США, в Центральном парке Нью-Йорка выпало 11 см снега, что является самым высоким показателем с января 2022 года. В большей части округов штата было объявлено чрезвычайное положение.

Как сообщает BBC, 27 декабря были отменены более 900 рейсов, в основном в районе Нью-Йорка, а всего по США было задержано более 8000 рейсов, согласно данным сайта отслеживания рейсов FlightAware.

Международные аэропорты имени Джона Ф. Кеннеди, Ньюарк Либерти и ЛаГуардия выпустили предупреждения, что из-за снегопада может задерживаться работа.

A winter storm hit the US Northeast, bringing heavy snow and ice, thousands of flight cancellations, and states of emergency in New York and New Jersey.



On Saturday, 900+ New York flights canceled and 8,000+ delayed nationwide due to heavy winter storm. pic.twitter.com/LYd7VWl2P7 — Defensive Century 𝕩 (@Def_Century) December 28, 2025