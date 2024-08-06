США вивели з ключової бази безпілотників у Нігері своїх військових

Ллойд Остін. Ілюстративне зображення (Фото: Пентагон)

Збройні сили США повністю вивели своїх військових з Нігера після того, як військова хунта захопила владу в африканській країні. Про це йдеться на сайті Міністерства оборони США.

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Пентагон і Міністерство національної оборони Нігеру заявили про виведення авіабази 201 у місті Агадес, що сталося на місяць раніше, ніж прогнозувалося.

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Американські війська залишили базу в хорошому і покращеному стані для оборони, зазначили в релізі.

Виведення США почалося в травні після переговорів між Ніамеєм і Вашингтоном після державного перевороту в липні 2023 року, який призвів до того, що військова хунта домагалася повного виходу, йдеться у заяві.

3 травня у Нігері російські військовослужбовці увійшли на територію авіабази, на якій розміщуються американські війська – цьому передувало рішення хунти вислати американські сили.

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