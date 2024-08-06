США вывели из ключевой базы беспилотников в Нигере своих военных

Ллойд Остин. Иллюстративное изображение (Фото: Пентагон)

Вооруженные силы США полностью вывели своих военных из Нигера после того, как военная хунта захватила власть в африканской стране. Об этом идет речь на сайте Министерства обороны США.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

Пентагон и Министерство национальной обороны Нигера заявили о выводе авиабазы 201 в городе Агадес, что произошло месяцем раньше прогнозируемого.

Читайте также: Авиабазу в Ираке обстреляли, вероятно, ракетами РФ: пострадали военные США – Reuters

Американские войска покинули базу в хорошем и улучшенном состоянии для обороны, отметили в релизе.

Вывод США начался в мае после переговоров между Ниамеем и Вашингтоном после государственного переворота в июле 2023 года, который привел к тому, что военная хунта добивалась полного выхода, говорится в заявлении.

3 мая в Нигере российские военнослужащие вошли на территорию авиабазы, на которой размещаются американские войска – этому предшествовало решение хунты выслать американские силы.

Читайте также: Переворот в Нигере. Как Россия строит африканский пояс хаоса для войны с Западом