Столтенберг про вступ Швеції до НАТО: "вже не за горами"

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що вступ Швеції до НАТО "вже не за горами". Про це повідомляє Reuters.

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Столтенберг сказав журналістам, що він не відкидає ухвалення рішення про приєднання Швеції до Альянсу вже на саміті у Вільнюсі, який відбудеться 11-12 липня.

На думку генсека НАТО, ухвалене у Швеції судове рішення, яким обвинувачений був визнаний винним у спробі фінансування забороненої в Туреччині Робочої партії Курдистану (РПК), може дозволити Туреччині зняти заперечення щодо вступу Швеції до Альянсу.

Також у медіа повідомлялося, що міністр юстиції Швеції Гуннар Стреммер заявив, що в уряді країни розглядається питання про те, чи можливо криміналізувати підпал Корану та священних книг інших релігій, оскільки нещодавні підпали Корану, як він сказав, завдали шкоди безпеці Швеції.

Наразі Туреччина та Угорщина залишаються єдиними країнами НАТО, які не ратифікували заявку на вступ Швеції.

28 червня 2022 року НАТО запросило Швецію та Фінляндію стати членами НАТО.

4 квітня 2023 року Фінляндія вступила до НАТО.

4 червня генсек НАТО Єнс Столтенберг за підсумками бесіди з президентом Туреччини заявив, що Швеція має можливість приєднатися до НАТО вже на саміті Альянсу у Вільнюсі, який відбудеться у липні.

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