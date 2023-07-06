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Столтенберг про вступ Швеції до НАТО: "вже не за горами"

Этот материал также доступен на русском
06.07.2023, 17:55
Столтенберг про вступ Швеції до НАТО:
Єнс Столтенберг (фото - ЕРА)

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що вступ Швеції до НАТО "вже не за горами". Про це повідомляє Reuters.

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Столтенберг сказав журналістам, що він не відкидає ухвалення рішення про приєднання Швеції до Альянсу вже на саміті у Вільнюсі, який відбудеться 11-12 липня.

На думку генсека НАТО, ухвалене у Швеції судове рішення, яким обвинувачений був визнаний винним у спробі фінансування забороненої в Туреччині Робочої партії Курдистану (РПК), може дозволити Туреччині зняти заперечення щодо вступу Швеції до Альянсу.

Також у медіа повідомлялося, що міністр юстиції Швеції Гуннар Стреммер заявив, що в уряді країни розглядається питання про те, чи можливо криміналізувати підпал Корану та священних книг інших релігій, оскільки нещодавні підпали Корану, як він сказав, завдали шкоди безпеці Швеції.

Наразі Туреччина та Угорщина залишаються єдиними країнами НАТО, які не ратифікували заявку на вступ Швеції.

Читайте також: Росія намагається завадити вступу Швеції до НАТО – шведська військова розвідка

Сергій Бережний
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