Столтенберг о вступлении Швеции в НАТО: "уже не за горами"

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вступление Швеции в НАТО "уже не за горами". Об этом сообщает Reuters.

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Столтенберг сказал журналистам, что он не исключает принятия решения о присоединении Швеции к Альянсу уже на саммите в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля.

По мнению генсека НАТО, принятое в Швеции судебное решение, которым обвиняемый был признан виновным в попытке финансирования запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), может дать возможность Турции снять возражения против вступления Швеции в Альянс.

Также в медиа сообщалось, что министр юстиции Швеции Гуннар Стреммер заявил, что в правительстве страны рассматривается вопрос о том, возможно ли криминализировать поджог Корана и священных книг других религий, поскольку недавние поджоги Корана, как он сказал, нанесли ущерб безопасности Швеции.

Сейчас Турция и Венгрия остаются единственными странами НАТО, которые не ратифицировали заявку на вступление Швеции.

28 июня 2022 года НАТО пригласило Швецию и Финляндию стать членами НАТО.

4 апреля 2023 года Финляндия вступила в НАТО.

4 июня генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам беседы с президентом Турции заявил, что Швеция имеет возможность присоединиться к НАТО уже на саммите Альянса в Вильнюсе, который пройдет в июле.

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