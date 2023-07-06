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Столтенберг о вступлении Швеции в НАТО: "уже не за горами"

Цей матеріал також доступний українською
06.07.2023, 17:55
Столтенберг о вступлении Швеции в НАТО:
Йенс Столтенберг (фото - ЕРА)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вступление Швеции в НАТО "уже не за горами". Об этом сообщает Reuters.

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Столтенберг сказал журналистам, что он не исключает принятия решения о присоединении Швеции к Альянсу уже на саммите в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля.

По мнению генсека НАТО, принятое в Швеции судебное решение, которым обвиняемый был признан виновным в попытке финансирования запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), может дать возможность Турции снять возражения против вступления Швеции в Альянс. 

Также в медиа сообщалось, что министр юстиции Швеции Гуннар Стреммер заявил, что в правительстве страны рассматривается вопрос о том, возможно ли криминализировать поджог Корана и священных книг других религий, поскольку недавние поджоги Корана, как он сказал, нанесли ущерб безопасности Швеции.

Сейчас Турция и Венгрия остаются единственными странами НАТО, которые не ратифицировали заявку на вступление Швеции.

Читайте также: Россия пытается помешать вступлению Швеции в НАТО – шведская военная разведка

Сергей Бережной
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