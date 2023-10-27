Суд у Латвії оголосив у розшук проросійського політика, раніше його випустили під заставу
Ризький міський суд оголосив у розшук колишнього депутата Руслана Панкратова. Його звинувачували у розпалюванні ненависті до України, і він зник після того, як його відпустили під заставу, повідомляє Delfi.
У лютому 2023 року прокуратура передала до суду справу колишнього депутата Ризької думи Руслана Панкратова, якому було пред'явлено звинувачення у розпалюванні національної ворожнечі та у порушенні санкцій ЄС.
Розслідуванням справи Панкратова займалася Служба державної безпеки Латвії (СДБ), яка встановила, що колишній депутат публікував висловлювання, що провокують ненависть щодо українців, а також надав "економічні ресурси" особі, яка була під санкціями.
За повідомленнями медіа, Панкратов у липні 2022 року відвідував тимчасово окуповані Росією території Запорізької області. Російські пропагандистські канали показували його як учасника організованої там окупантами конференції з "референдуму".
Панкратова було затримано СДБ, суд обрав для нього запобіжний захід у вигляді арешту, який потім був замінений на заставу у розмірі 5 000 євро. Панкратов сплатив заставу та був випущений у січні 2023 року.
Розгляд звинувачення у суді було призначено на 26 вересня, проте колишній депутат на засідання не з'явився. Як стало відомо, 23 вересня він пішов із дому і з того часу його ніхто не бачив. Панкратов не має документів для виїзду з країни, оскільки йому заборонено залишати Латвію.
Панкратова було обрано депутатом Ризької думи у 2009 році. 2018 року він балотувався до Сейму Латвії, а 2019 року — до Європарламенту.
У профілі Панкратова на Facebook зазначено, що він є головою правління Rīcības Partija (Партія дій) та головою правління організації Русский Мир Латвии.
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