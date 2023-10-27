Суд у Латвії оголосив у розшук проросійського політика, раніше його випустили під заставу

Ризький міський суд оголосив у розшук колишнього депутата Руслана Панкратова. Його звинувачували у розпалюванні ненависті до України, і він зник після того, як його відпустили під заставу, повідомляє Delfi.

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У лютому 2023 року прокуратура передала до суду справу колишнього депутата Ризької думи Руслана Панкратова, якому було пред'явлено звинувачення у розпалюванні національної ворожнечі та у порушенні санкцій ЄС.

Розслідуванням справи Панкратова займалася Служба державної безпеки Латвії (СДБ), яка встановила, що колишній депутат публікував висловлювання, що провокують ненависть щодо українців, а також надав "економічні ресурси" особі, яка була під санкціями.

За повідомленнями медіа, Панкратов у липні 2022 року відвідував тимчасово окуповані Росією території Запорізької області. Російські пропагандистські канали показували його як учасника організованої там окупантами конференції з "референдуму".

Панкратова було затримано СДБ, суд обрав для нього запобіжний захід у вигляді арешту, який потім був замінений на заставу у розмірі 5 000 євро. Панкратов сплатив заставу та був випущений у січні 2023 року.

Розгляд звинувачення у суді було призначено на 26 вересня, проте колишній депутат на засідання не з'явився. Як стало відомо, 23 вересня він пішов із дому і з того часу його ніхто не бачив. Панкратов не має документів для виїзду з країни, оскільки йому заборонено залишати Латвію.

Панкратова було обрано депутатом Ризької думи у 2009 році. 2018 року він балотувався до Сейму Латвії, а 2019 року — до Європарламенту.

У профілі Панкратова на Facebook зазначено, що він є головою правління Rīcības Partija (Партія дій) та головою правління організації Русский Мир Латвии.

З 19 вересня 2022 року Латвія обмежила в'їзд росіян із шенгенськими візами з міркувань безпеки.

6 липня 2023 року Латвія відмовила у притулку громадянинові України, який намагався отримати статус політичного біженця на підставі своїх проросійських настроїв.

Наприкінці вересня СДБ Латвії порушила кримінальну справу проти колишнього депутата Європарламенту від Латвії Андрія Мамикіна, його підозрюють у прославленні та виправданні злочинів Росії в Україні.

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