Суд в Латвии объявил в розыск пророссийского политика, ранее он был выпущен под залог

Рижский городской суд объявил в розыск бывшего депутата Руслана Панкратова. Его обвиняли в разжигании ненависти к Украине, и он исчез после того, как был отпущен под залог, сообщает Delfi.

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В феврале 2023 года прокуратура передала в суд дело бывшего депутата Рижской думы Руслана Панкратова, которому было предъявлено обвинение в разжигании национальной розни и нарушении санкций ЕС.

Расследованием дела Панкратова занималась Служба государственной безопасности Латвии (СГБ), которая установила, что бывший депутат публиковал высказывания, провоцирующие ненависть в отношении украинцев, а также предоставил "экономические ресурсы" лицу, которое находилось под санкциями.

По сообщениям медиа, Панкратов в июле 2022 года посещал временно оккупированные Россией территории Запорожской области. Российские пропагандистские каналы показывали его как участника организованной там оккупантами конференции по "референдумам".

Панкратов был задержан СГБ, суд выбрал для него меру пресечения в виде ареста, который затем был заменен на залог в размере 5 000 евро. Панкратов заплатил залог и был выпущен в январе 2023 года.

Рассмотрение обвинения в суде было назначено на 26 сентября, однако бывший депутат на заседание не явился. Как стало известно, 23 сентября он ушел из дома и с тех пор его никто не видел. У Панкратова нет документов для выезда из страны, так как ему запрещено покидать Латвию.

Панкратов был избран депутатом Рижской думы в 2009 году. В 2018 году он баллотировался в Сейм Латвии, а в 2019 году — в Европарламент.

В профиле Панкратова на Facebook указано, что он является главой правления Rīcības Partija (Партия действий) и главой правления организации Русский Мир Латвии.

С 19 сентября 2022 года Латвия ограничила въезд россиян с шенгенскими визами по соображениям безопасности.

6 июля 2023 года Латвия отказала в убежище гражданину Украины, который пытался получить статус политического беженца на основании своих пророссийских настроений.

В конце сентября СГБ Латвии возбудила уголовное дело против бывшего депутата Европарламента от Латвии Андрея Мамыкина, его подозревают в прославлении и оправдании преступлений России в Украине.

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