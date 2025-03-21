Трамп міг дати добро на арешт Імамоглу – аналітикиня Айдінташбас

Ріст авторитаризму в Туреччині міг бути з мовчазної згоди США – Аслі Айдінташбас

Попри заборону і перешкоди, жителі Стамбула вийшли на протест (Фото: EPA-EFE / ERDEM SAHIN)

Згоду на арешт головного конкурента турецького президента Реджепа Ердогана, вірогідно, дав президент США Дональд Трамп, висловила думку в коментарі до статті LIGA.net про арешт мера Стамбула Екрема Імамоглу асоційована співробітниця European Council on Foreign Relation Аслі Айдінташбас.

"Туреччина вже йшла в неліберальному напрямку, а тепер стає ще більш авторитарною. Особливо це помітно з моменту приходу Трампа у Білий дім, коли стався різкий ріст репресій проти турецької опозиції", – каже Айдінташбас.

З нею погоджується директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос: "Ердоган бачить мляву реакцію на його дії в США. Це свідчить, що такий розвиток подій він міг узгодити у загальних рисах з адміністрацією Трампа".

18 березня прокуратура Туреччини затримала Імамоглу за підозрою у корупції та підтримці тероризму. Імамоглу звинуватив владу в залякуванні та протиправних діях.

Затримання призвело до кризи на турецьких фінансових ринках. Державні банки були змушені продати близько $8 млрд, щоб підтримати турецьку ліру, яка впала до рекордно низького рівня.

Туреччину сколихнули протести. Влада обмежила доступ до соцмереж – X, YouTube, Instagram та TikTok.