Трамп мог дать добро на арест Имамоглу – аналитик Айдинташбас

Рост авторитаризма в Турции мог быть с молчаливого согласия США – Асли Айдинташбас

Несмотря на запрет и препятствия, жители Стамбула вышли на протест (Фото: EPA-EFE / ERDEM SAHIN)

Согласие на арест главного конкурента турецкого президента Реджепа Эрдогана, вероятно, дал президент США Дональд Трамп, высказала мнение в комментарии к статье LIGA.net об аресте мэра Стамбула Экрема Имамоглу ассоциированная сотрудница European Council on Foreign Relation Асли Айдинташбас.

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"Турция уже шла в нелиберальном направлении, а теперь становится еще более авторитарной. Особенно это заметно с момента прихода Трампа в Белый дом, когда произошел резкий рост репрессий против турецкой оппозиции", – говорит Айдинташбас.

С ней согласен директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос: "Эрдоган видит вялую реакцию на его действия в США. Это свидетельствует, что такое развитие событий он мог согласовать в общих чертах с администрацией Трампа".

18 марта прокуратура Турции задержала Имамоглу по подозрению в коррупции и поддержке терроризма. Имамоглу обвинил власть в запугивании и противоправных действиях.

Задержание привело к кризису на турецких финансовых рынках. Государственные банки были вынуждены продать около $8 млрд, чтобы поддержать упавшую до рекордно низкого уровня турецкую лиру.

Турцию всколыхнули протесты. Власти ограничили доступ к соцсетям – X, YouTube, Instagram и TikTok.