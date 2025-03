После задержания мэра Стамбула Турцию всколыхнули масштабные протесты – видео

Турцию всколыхнули протесты после ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу – главного политического оппонента президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Власти страны ограничили доступ к нескольким социальным сетям, в том числе X, YouTube, Instagram и TikTok, сообщает оппозиционное издание Halk TV.

Сторонники Имамоглу организуют акцию протеста возле штаб-квартир главной оппозиционной партии CHP по всей Турции, в том числе в Стамбуле. Имамоглу является членом этой партии.

Десятки тысяч людей скандируют "Права, закон, справедливость". Кое-где произошли столкновения с полицейскими.

Позже стало известно, что в Стамбульском университете полиция жестоко разогнала студенческий протест. Несмотря на вмешательство правоохранителей, студенты продолжили акцию, прорвав баррикаду, которую выставила полиция.

Некоммерческая организация NetBlocks, специализирующаяся на мониторинге интернет-цензуры и ограничениях доступа к информации в разных странах, выяснила, что власти Турции заблокировали соцсети в стране.

"Подтверждено: текущие показатели свидетельствуют о том, что Турция ограничила доступ к ряду платформ и социальным сетям, включая X, YouTube, Instagram и TikTok", – говорится в сообщении.

