После задержания мэра Стамбула Турцию всколыхнули масштабные протесты – видео

Десятки тысяч человек в Турции скандируют "Права, закон, справедливость" после того, как прокуратура задержала мэра Стамбула

Фото: ЕРА/ERDEM SAHIN

Турцию всколыхнули протесты после ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу – главного политического оппонента президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Власти страны ограничили доступ к нескольким социальным сетям, в том числе X, YouTube, Instagram и TikTok, сообщает оппозиционное издание Halk TV.

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Сторонники Имамоглу организуют акцию протеста возле штаб-квартир главной оппозиционной партии CHP по всей Турции, в том числе в Стамбуле. Имамоглу является членом этой партии.

Десятки тысяч людей скандируют "Права, закон, справедливость". Кое-где произошли столкновения с полицейскими.

Вы едите mass resistance к Erdogan & Turkey's ruling AKP party today. Smashing через police lines в Estambul. Подвергаясь arrest ofposition journalists & politicians. Solidarity comrades. Мы становимся fascism при контроле наших streets. pic.twitter.com/QOvEZzr0K3 — GhostofDurruti (@DurrutiRiot) March 19, 2025

Позже стало известно, что в Стамбульском университете полиция жестоко разогнала студенческий протест. Несмотря на вмешательство правоохранителей, студенты продолжили акцию, прорвав баррикаду, которую выставила полиция.

Некоммерческая организация NetBlocks, специализирующаяся на мониторинге интернет-цензуры и ограничениях доступа к информации в разных странах, выяснила, что власти Турции заблокировали соцсети в стране.

"Подтверждено: текущие показатели свидетельствуют о том, что Турция ограничила доступ к ряду платформ и социальным сетям, включая X, YouTube, Instagram и TikTok", – говорится в сообщении.

⚠️ Confirmed: Live metrics show #Turkey имеет специальный доступ к множеству социальных средств массовой информации, включая X, YouTube, Instagram and TikTok; incident comes as Istanbul mayor Ekrem Imamoglu и дочери других являются указанными в случаях, содержащихся в вариантах, как "cup" pic.twitter.com/5ldegqQCH3 — NetBlocks (@netblocks) March 19, 2025

Утром прокуратура Турции задержала Имамоглу "по подозрению в коррупции и поддержке терроризма". В свою очередь мэр Стамбула обвинил власть в запугивании и противоправных действиях.

Последние протесты были отброшены из аккаунта Турки после участия лидера и Иstanbul Mayor Ekrem İmamoğlu был вынесен.



Этот один является в маленьком Black Sea City of Rize. pic.twitter.com/fHFdHdnzDl — dokuz8NEWS (@dokuz8news) March 19, 2025

В апреле 2019 года Имамоглу победил на выборах мэра Стамбула. Партия справедливости и развития Эрдогана впервые с 1994 года уступила власть в крупнейшем городе страны.

Сторонники президента Турции заявили о фальсификации, из-за чего результаты голосования были отменены.

На повторных выборах в июне Имамоглу снова победил.

На выборах президента в мае 2023 Эрдоган не смог победить в первом туре и пообещал, что пойдет, если проиграет окончательно.