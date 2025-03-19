Після затримання мера Стамбула Туреччину сколихнули масштабні протести – відео
Фото: ЕРА/ERDEM SAHIN

Туреччину сколихнули протести після арешту мера Стамбула Екрема Імамоглу – головного політичного опонента президента Реджепа Тайїпа Ердогана. Влада країни обмежила доступ до кількох соціальних мереж, зокрема X, YouTube, Instagram та TikTok, повідомляє опозиційне видання Halk TV.

Зазначається, що прихильники Імамоглу організовують акцію протесту біля штаб-квартир головної опозиційної партії CHP по всій Туреччині, зокрема в Стамбулі. Імамоглу є членом цієї партії.

Десятки тисяч людей скандують "Права, закон, справедливість". Подекуди відбулися сутички з поліціянтами.

Згодом стало відомо, що у Стамбульському університеті поліція жорстоко розігнала студентський протест. Попри втручання правоохоронців, студенти продовжили акцію, прорвавши барикаду, яку виставила поліція.

Некомерційна організація NetBlocks, що спеціалізується на моніторингу інтернет-цензури та обмежень доступу до інформації в різних країнах, з'ясував, що влада Туреччини заблокувала соцмережі у країні.

"Підтверджено: поточні показники свідчать про те, що Туреччина обмежила доступ до низки платформ і соціальних мереж, включно з X, YouTube, Instagram і TikTok", – йдеться у повідомленні.

Вранці прокуратура Туреччини затримала Імамоглу "за підозрою у корупції та підтримці тероризму". Своєю чергою мер Стамбула звинуватив владу в залякуванні та протиправних діях.

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