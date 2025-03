Після затримання мера Стамбула Туреччину сколихнули масштабні протести – відео

Фото: ЕРА/ERDEM SAHIN

Туреччину сколихнули протести після арешту мера Стамбула Екрема Імамоглу – головного політичного опонента президента Реджепа Тайїпа Ердогана. Влада країни обмежила доступ до кількох соціальних мереж, зокрема X, YouTube, Instagram та TikTok, повідомляє опозиційне видання Halk TV.

Зазначається, що прихильники Імамоглу організовують акцію протесту біля штаб-квартир головної опозиційної партії CHP по всій Туреччині, зокрема в Стамбулі. Імамоглу є членом цієї партії.

Десятки тисяч людей скандують "Права, закон, справедливість". Подекуди відбулися сутички з поліціянтами.

You're watching mass resistance to Erdogan & Turkey's ruling AKP party today. Smashing through police lines in Istanbul. Against the arrest of opposition journalists & politicians. Solidarity comrades. We stop fascism by taking control of our streets. pic.twitter.com/QOvEZzr0K3 — GhostofDurruti (@DurrutiRiot) March 19, 2025

Згодом стало відомо, що у Стамбульському університеті поліція жорстоко розігнала студентський протест. Попри втручання правоохоронців, студенти продовжили акцію, прорвавши барикаду, яку виставила поліція.

Некомерційна організація NetBlocks, що спеціалізується на моніторингу інтернет-цензури та обмежень доступу до інформації в різних країнах, з'ясував, що влада Туреччини заблокувала соцмережі у країні.

"Підтверджено: поточні показники свідчать про те, що Туреччина обмежила доступ до низки платформ і соціальних мереж, включно з X, YouTube, Instagram і TikTok", – йдеться у повідомленні.

⚠️ Confirmed: Live metrics show #Turkey has restricted access to multiple social media platforms including X, YouTube, Instagram and TikTok; the incident comes as Istanbul mayor Ekrem Imamoglu and dozens of others are detained in events described by the opposition as a "coup" pic.twitter.com/5ldegqQCH3 — NetBlocks (@netblocks) March 19, 2025

Вранці прокуратура Туреччини затримала Імамоглу "за підозрою у корупції та підтримці тероризму". Своєю чергою мер Стамбула звинуватив владу в залякуванні та протиправних діях.

Protests have broken out across Turkey after opposition leader and Istanbul Mayor Ekrem İmamoğlu was detained.



This one is in the small Black Sea city of Rize.pic.twitter.com/fHFdHdnzDl — dokuz8NEWS (@dokuz8news) March 19, 2025

У квітні 2019 року Імамоглу переміг на виборах мера Стамбула. Партія справедливості та розвитку Ердогана вперше з 1994 року поступилася владою у найбільшому місті країни.

Прихильники президента Туреччини заявили про фальсифікації, через що результати голосування скасували.

На повторних виборах в червні Імамоглу знову переміг.

На виборах президента в травні 2023 року Ердоган не зміг перемогти в першому турі та пообіцяв, що піде, якщо програє остаточно.