Парламент Сербії підтримав відставку уряду на тлі масових протестів
Сербський парламент підтвердив відставку уряду на чолі з прем'єр-міністром Мілошем Вучевичем, повідомляє N1. З 19 березня його уряд стає технічним.
Новий уряд має бути призначеним впродовж 30 днів. Якщо цього не станеться, відбудуться позачергові парламентські вибори.
Мітинги в Сербії почалися після обвалу даху на залізничній станції у місті Новий Сад у листопаді 2024 року, що призвело до загибелі 15 людей.
Наймасштабніша акція протесту пройшла 15 березня. Десятки тисяч людей зібралися в Белграді із вимогою притягнути уряд Вучевича до відповідальності за корупцію, яка, зокрема, призвела до обвалу даху і загибелі людей.
Вучевич є близьким соратником президента Сербії Александра Вучича. Антикорупційні протести призвели до посилення опозиції чинній владі країни. Вона звинувачує владну Сербську прогресивну партію (СПП) та президента у демонтажі демократичних інституцій.
- Вучевич оголосив про складання повноважень 28 січня 2025 року на тлі масових антиурядових протестів.
- 29 січня Вучич заявив про можливість позачергових виборів у квітні 2025 року після того, як його прем’єр-міністр Мілош Вучевич подав у відставку.