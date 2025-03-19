Парламент Сербії підтримав відставку уряду на тлі масових протестів

Мілош Вучевич (Фото: ANDREJ CUKIC/ЕРА)

Сербський парламент підтвердив відставку уряду на чолі з прем'єр-міністром Мілошем Вучевичем, повідомляє N1. З 19 березня його уряд стає технічним.

Новий уряд має бути призначеним впродовж 30 днів. Якщо цього не станеться, відбудуться позачергові парламентські вибори.

Мітинги в Сербії почалися після обвалу даху на залізничній станції у місті Новий Сад у листопаді 2024 року, що призвело до загибелі 15 людей.

Наймасштабніша акція протесту пройшла 15 березня. Десятки тисяч людей зібралися в Белграді із вимогою притягнути уряд Вучевича до відповідальності за корупцію, яка, зокрема, призвела до обвалу даху і загибелі людей.

Вучевич є близьким соратником президента Сербії Александра Вучича. Антикорупційні протести призвели до посилення опозиції чинній владі країни. Вона звинувачує владну Сербську прогресивну партію (СПП) та президента у демонтажі демократичних інституцій.