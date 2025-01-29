Вучич не виключає позачергових виборів у Сербії після відставки прем'єра на тлі протестів

Мітинги в Сербії почалися після обвалу даху на залізничній станції, що призвело до загибелі людей

Александр Вучич (Фото: ЕРА)

Президент Сербії Александр Вучич заявив про можливість позачергових виборів у квітні 2025 року після того, як його прем’єр-міністр Мілош Вучевіч пішов у відставку на тлі посилення антиурядових протестів. Про це він сказав у телевізійному зверненні 28 січня, передає Reuters.

Вуцевіч став найвищим чиновником, який пішов у відставку після обвалу даху на залізничній станції в місті Новий Сад у листопаді 2024-го, в результаті чого загинули 15 людей. Це спровокувало місяці демонстрацій.

Відставка Вуцевіча дестабілізувала уряд Вучича, опозиція почала закликати до формування нового тимчасового уряду.

Президент Сербії сказав, що його партія матиме 10 днів, щоб вирішити, чи сформувати уряд більшості, чи провести позачергові парламентські вибори.

"Нові вибори можуть відбутися у квітні. Про тимчасовий уряд не може бути й мови", – заявив він.

У вересні 2024 року Вучич припускав, що російсько-українська війна завершиться "корейським сценарієм".

Читайте також: Газпром нєфть має півтора місяця, щоб вийти з власності сербської NIS – Вучич