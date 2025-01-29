Вучич не исключает досрочных выборов в Сербии после отставки премьера на фоне протестов

Митинги в Сербии начались после обрушения крыши на железнодорожной станции, что привело к гибели людей

Александр Вучич (Фото: ЕРА)

Президент Сербии Александр Вучич заявил о возможности внеочередных выборов в апреле 2025 года после того, как его премьер-министр Милош Вучевич ушел в отставку на фоне усиления антиправительственных протестов. Об этом он сказал в телевизионном обращении 28 января, передает Reuters.

Вуцевич стал наивысшим чиновником, ушедшим в отставку после обвала крыши на железнодорожной станции в городе Нови-Сад в ноябре 2024-го, в результате чего погибли 15 человек.

Отставка Вуцевича дестабилизировала правительство Вучича, оппозиция стала призывать к формированию нового временного правительства.

Президент Сербии сказал, что у его партии будет 10 дней, чтобы решить, сформировать правительство большинства или провести внеочередные парламентские выборы.

"Новые выборы могут состояться в апреле. О временном правительстве не может быть и речи", – заявил он.

В сентябре 2024 года Вучич предполагал, что российско-украинская война завершится "корейским сценарием".

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