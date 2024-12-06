Трамп визначився з кандидатурою посла США в Китаї

Девід Пердью (Фото: Erik S. Lesser/EPA)

Новообраний президент США Дональд Трамп оголосив, що призначить свого однопартійця і колишнього сенатора Девіда Пердью послом країни у Китаї. Про це він повідомив у соціальній мережі Truth Social.

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"Сьогодні ввечері [5 грудня] я оголошую, що колишній сенатор Девід Пердью прийняв мою пропозицію стати наступним послом Сполучених Штатів у Китайській Народній Республіці", – написав Трамп.

Він зазначив, що майбутній посол жив у Гонконгу й Сінгапурі й більшу частину своєї кар’єри працював в Азії та Китаї, тому має цінний досвід для вибудовування відносин між Вашингтоном і Пекіном.

"Він відіграватиме важливу роль у реалізації моєї стратегії підтримки миру в регіоні та продуктивних робочих відносин з лідерами Китаю. Девід був вірним прихильником і другом, і я з нетерпінням чекаю співпраці з ним на його новій посаді", – додав новообраний американський президент.

Пердью з 2015 до 2021 року був сенатором і входив до комітетів зі збройних сил та міжнародних відносин. Трамп зазначив, що він єдиний республіканець, який був членом обох комітетів.

Наразі посаду посла США у Пекіні обіймає Ніколас Бернс. А за першої каденції Трампа послом в КНР був Террі Бранстед.

1 грудня Трамп повідомив, що планує призначити свого свата Чарльза Кушнера послом у Франції.

4 грудня WSJ писала, що Трамп думає над тим, щоб змінити кандидатуру на посаду глави Пентагону з телеведучого Fox News Піта Гегсета на губернатора Флориди Рона Десантіса.