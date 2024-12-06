Трамп определился с кандидатурой посла США в Китае

Дэвид Пердью (Фото: Erik S. Lesser/EPA)

Новоизбранный президент США Дональд Трамп объявил, что назначит своего однопартийца и бывшего сенатора Дэвида Пердью послом страны в Китае. Об этом он сообщил в социальной сети Truth Social.

"Сегодня вечером [5 декабря] я объявляю, что бывший сенатор Дэвид Пердью принял мое предложение стать следующим послом Соединенных Штатов в Китайской Народной Республике", – написал Трамп.

Он отметил, что будущий посол жил в Гонконге и Сингапуре и большую часть своей карьеры работал в Азии и Китае, поэтому имеет ценный опыт по выстраиванию отношений между Вашингтоном и Пекином.

"Он будет играть важную роль в реализации моей стратегии поддержания мира в регионе и продуктивных рабочих отношений с лидерами Китая. Дэвид был верным сторонником и другом, и я с нетерпением жду сотрудничества с ним на его новой должности", – добавил новоизбранный американский президент.

Пердью с 2015 по 2021 год был сенатором и входил в комитеты по вооруженным силам и международным отношениям. Трамп отметил, что он единственный республиканец, который был членом обоих комитетов.

В настоящее время должность посла США в Пекине занимает Николас Бернс. А в первую каденцию Трампа послом в КНР был Терри Бранстед.

1 декабря Трамп сообщил, что планирует назначить своего свата Чарльза Кушнера послом во Франции.

4 декабря WSJ писала, что Трамп думает о том, чтобы сменить кандидатуру на должность главы Пентагона с телеведущего Fox News Пита Хегсета на губернатора Флориды Рона Десантиса.