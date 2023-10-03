Туреччина провела масштабну антитерористичну операцію проти курдського підпілля

Після спроби теракту в Анкарі, відповідальність за яку взяла на себе заборонена Робоча партія Курдистану, Туреччина завдала серії ударів по базах курдів у північному Іраку та провела численні рейди проти курдського підпілля всередині країни. Про це повідомляє Reuters.

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Туреччина заявила, що завдала авіаударів по об'єктах курдських бойовиків на півночі Іраку і затримала десятки підозрюваних у Туреччині під час нічних рейдів, які пройшли у 18 провінціях країни.

Агентство зазначає, що це сталося за кілька годин після того, як РПК заявила про свою відповідальність за спробу теракту біля будівлі МВС в Анкарі.

Як заявило міністерство оборони Туреччини, внаслідок авіаударів знищено 20 об'єктів РПК (склади, укриття, бази) в іракських регіонах Метіна, Хакурк, Кандиль і Гара.

Туреччина веде довготривалу військову операцію проти РПК на півночі Іраку, як вона заявляє, відповідно до права на самооборону на основі статті 51 Статуту ООН.

Ірак відкидає постійні турецькі авіаудари і присутність турецьких військ в іракському Курдистані та сподівається дійти згоди з Анкарою для розв'язання цієї проблеми, заявив 2 жовтня президент Іраку Абдул-Латіф Рашид.

Водночас спецслужби Туреччини затримали 20 людей під час рейдів проти РПК у Стамбулі й інших регіонах, повідомив міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая.

Anadolu стверджує, що під час антитерористичної операції в 18 провінціях Туреччини затримано 90 підозрюваних у причетності до РПК.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив 1 жовтня у парламенті, що Туреччина має намір створити "смугу безпеки" глибиною 30 км за межами своїх південних кордонів із Сирією та Іраком і що наступні дії у цьому напрямі є лише питанням часу.

Робоча партія Курдистану визнана терористичною організацією у Туреччині, США та Європейському Союзі. У 1984 році партія організувала заворушення на південному сході Туреччини, під час яких загинуло понад 40 000 людей.

Туреччина використовує "курдське питання" як одну з підстав для блокування вступу Швеції до НАТО, оскільки в цій країні РПК не заборонена і її прихильники можуть отримати політичний притулок. Через це Ердоган стверджує, що уряд Швеції нібито "підтримує терористів".

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