Смертник підірвав себе біля будівлі МВС Туреччини. Момент вибуху потрапив на відео
У неділю вранці біля будівлі турецького Міністерства внутрішніх справ в Анкарі пролунав вибух. За інформацією міністра Алі Єрлікая, там стався теракт.
"Двоє терористів, які під'їхали на фургоні [Renault Kango] до будівлі Головного управління безпеки МВС, здійснили вибух. Один з терористів підірвав себе, іншого знешкодили", – написав міністр в соцмережі X (Twitter).
Saat 09.30 sıralarında İçişleri Bakanlığımız Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelen 2 terörist bombalı saldırı eyleminde bulunmuştur.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 1, 2023
Teröristlerden biri kendini patlatmış, diğer terörist etkisiz hale getirilmiştir.
Açılan ateş sırasında 2 Emniyet…
Двоє поліціянтів отримали поранення внаслідок пожежі.
Будівля МВС в Анкарі розташована навпроти турецького парламенту, який 1 жовтня відновлює роботу після літніх канікул. Через вибух входи та в'їзди до парламенту тимчасово перекрили, а головна прокуратура Анкари почала розслідування.
Момент вибуху потрапив на відео.
Footage of the terrorist attack on the Interior Ministry building in Ankara, Türkiye today.— Clash Report (@clashreport) October 1, 2023
Turkish police forces appear to have responded quickly.
One of the terrorists blew himself up before he could enter the building. pic.twitter.com/Dm6LAJhl9L
- У липні 2023 року президент Туреччини пообіцяв передати протокол щодо прийняття Швеції до НАТО на ратифікацію до парламенту після відновлення його роботи. Але вже у вересні він сказав, що Швеція не виконала обіцянки, що дала Туреччині, й не отримає її підтримки для вступу до НАТО.
Коментарі