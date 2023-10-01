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Смертник підірвав себе біля будівлі МВС Туреччини. Момент вибуху потрапив на відео

Этот материал также доступен на русском
01.10.2023, 12:34
Смертник підірвав себе біля будівлі МВС Туреччини. Момент вибуху потрапив на відео - Фото
Фото: EPA

У неділю вранці біля будівлі турецького Міністерства внутрішніх справ в Анкарі пролунав вибух. За інформацією міністра Алі Єрлікая, там стався теракт.

"Двоє терористів, які під'їхали на фургоні [Renault Kango] до будівлі Головного управління безпеки МВС, здійснили вибух. Один з терористів підірвав себе, іншого знешкодили", – написав міністр в соцмережі X (Twitter).

Двоє поліціянтів отримали поранення внаслідок пожежі.

Будівля МВС в Анкарі розташована навпроти турецького парламенту, який 1 жовтня відновлює роботу після літніх канікул. Через вибух входи та в'їзди до парламенту тимчасово перекрили, а головна прокуратура Анкари почала розслідування.

Момент вибуху потрапив на відео.

Андрій Водяний
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