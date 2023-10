Смертник підірвав себе біля будівлі МВС Туреччини. Момент вибуху потрапив на відео

У неділю вранці біля будівлі турецького Міністерства внутрішніх справ в Анкарі пролунав вибух. За інформацією міністра Алі Єрлікая, там стався теракт.

"Двоє терористів, які під'їхали на фургоні [Renault Kango] до будівлі Головного управління безпеки МВС, здійснили вибух. Один з терористів підірвав себе, іншого знешкодили", – написав міністр в соцмережі X (Twitter).

Двоє поліціянтів отримали поранення внаслідок пожежі.

Будівля МВС в Анкарі розташована навпроти турецького парламенту, який 1 жовтня відновлює роботу після літніх канікул. Через вибух входи та в'їзди до парламенту тимчасово перекрили, а головна прокуратура Анкари почала розслідування.

Момент вибуху потрапив на відео.

Footage of the terrorist attack on the Interior Ministry building in Ankara, Türkiye today.



Turkish police forces appear to have responded quickly.



One of the terrorists blew himself up before he could enter the building. pic.twitter.com/Dm6LAJhl9L