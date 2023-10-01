Смертник підірвав себе біля будівлі МВС Туреччини. Момент вибуху потрапив на відео

У неділю вранці біля будівлі турецького Міністерства внутрішніх справ в Анкарі пролунав вибух. За інформацією міністра Алі Єрлікая, там стався теракт.

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"Двоє терористів, які під'їхали на фургоні [Renault Kango] до будівлі Головного управління безпеки МВС, здійснили вибух. Один з терористів підірвав себе, іншого знешкодили", – написав міністр в соцмережі X (Twitter).

Saat 09.30 sıralarında İçişleri Bakanlığımız Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelen 2 terörist bombalı saldırı eyleminde bulunmuştur.



Teröristlerden biri kendini patlatmış, diğer terörist etkisiz hale getirilmiştir.



Açılan ateş sırasında 2 Emniyet… — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 1, 2023

Двоє поліціянтів отримали поранення внаслідок пожежі.

Будівля МВС в Анкарі розташована навпроти турецького парламенту, який 1 жовтня відновлює роботу після літніх канікул. Через вибух входи та в'їзди до парламенту тимчасово перекрили, а головна прокуратура Анкари почала розслідування.

Момент вибуху потрапив на відео.

Footage of the terrorist attack on the Interior Ministry building in Ankara, Türkiye today.



Turkish police forces appear to have responded quickly.



One of the terrorists blew himself up before he could enter the building. pic.twitter.com/Dm6LAJhl9L — Clash Report (@clashreport) October 1, 2023

У липні 2023 року президент Туреччини пообіцяв передати протокол щодо прийняття Швеції до НАТО на ратифікацію до парламенту після відновлення його роботи. Але вже у вересні він сказав, що Швеція не виконала обіцянки, що дала Туреччині, й не отримає її підтримки для вступу до НАТО.

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