Смертник взорвал себя у здания МВД Турции. Момент взрыва попал на видео

Утром в воскресенье у здания турецкого министерства внутренних дел в Анкаре раздался взрыв. По информации министра Али Ерликая, там произошел теракт.

"Двое террористов, подъехавших на фургоне [Renault Kango] к зданию Главного управления безопасности МВД и совершивших взрыв. Один из террористов взорвал себя, а другого обезвредили", — написал министр в соцсети X (Twitter).

Двое полицейских получили ранения в результате пожара.

Здание МВД в Анкаре расположено напротив турецкого парламента, который 1 октября возобновляет работу после летних каникул. Из-за взрыва входы и въезды в парламент временно перекрыли, а главная прокуратура Анкары начала расследование.

Момент взрыва попал на видео.

