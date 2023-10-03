Турция провела масштабную антитеррористическую операцию против курдского подполья

После попытки теракта в Анкаре, ответственность за которую взяла на себя запрещенная Рабочая партия Курдистана, Турция нанесла серию ударов по базам курдов в северном Ираке и провела многочисленные рейды против курдского подполья внутри страны. Об этом сообщает Reuters.

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Турция заявила, что нанесла авиаудары по объектам курдских боевиков на севере Ирака и задержала десятки подозреваемых в Турции во время ночных рейдов, которые прошли в 18 провинциях страны.

Агентство отмечает, что это произошло через несколько часов после того, как РПК заявила о своей ответственности за попытку теракта возле здания МВД в Анкаре.

Как заявило министерство обороны Турции, в результате авиаударов уничтожены 20 объектов РПК (склады, укрытия, базы) в иракских регионах Метина, Хакурк, Кандиль и Гара.

Турция ведет долговременную военную операцию против РПК на севере Ирака, как она заявляет, в соответствии с правом на самооборону на основе из статьи 51 Устава ООН.

Ирак отвергает постоянные турецкие авиаудары и присутствие турецких войск в иракском Курдистане и надеется прийти к соглашению с Анкарой для решения этой проблемы, заявил 2 октября президент Ирака Абдул-Латиф Рашид.

Одновременно спецслужбы Турции задержали 20 человек в ходе рейдов против РПК в Стамбуле и других регионах, сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая.

Anadolu утверждает, что в ходе антитеррористической операции в 18 провинциях Турции задержаны 90 подозреваемых в причастности в РПК.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил 1 октября в парламенте, что Турция намерена создать "полосу безопасности" глубиной 30 км за пределами своих южных границ с Сирией и Ираком и что следующие действия в этом направлении являются лишь вопросом времени.

Рабочая партия Курдистана признана террористической организацией в Турции, США и Европейском Союзе. В 1984 году партия организовала беспорядки на юго-востоке Турции, в ходе которых погибли более 40 000 человек.

Турция использует "курдский вопрос" как одно из оснований для блокирования вступления Швеции в НАТО, так как в этой стране РПК не запрещена и ее сторонники могут получить там политическое убежище. Из-за этого Эрдоган утверждает, что правительство Швеции якобы "поддерживает террористов".

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