У Берліні побилися понад 50 людей, один чоловік загинув

Поліція вважає, що інцидент став наслідком конфлікту "кримінальних угруповань"

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Понад 50 людей побилися неподалік залізничної станції в районі Гезундбруннен у Берліні, внаслідок чого загинула одна людина. Про це повідомила поліція столиці Німеччини.

Сутичка сталася близько 21:00 на Бастіанштрассе.

За даними правоохоронців, у зіткненні взяли участь від 40 до 60 осіб.

"Люди, які брали участь у бійці, очевидно, не знали один одного особисто, але були членами "певних кримінальних угрупувань", – заявив речник поліції.

Під час бійки було смертельно травмовано 30-річного чоловіка. Він помер у лікарні, ймовірно, від ножового поранення.

Як повідомили у поліції, за годину до початку масової бійки в тому ж районі неподалік сталася стрілянина.

Відомо, що один чоловік стріляв в іншого. Пораненого госпіталізували, йому була проведена термінова операція. Нападника розшукує поліція.

"Особи двох чоловіків невідомі. Наразі поліція розслідує, чи пов'язані ці два інциденти", – повідомив представник поліції Берліну.