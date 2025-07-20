В Берлине в драке пострадали более 50 человек, один мужчина погиб

Полиция считает, что инцидент произошел в результате конфликта между "преступными группировками"

Иллюстративное фото: Jürgen Ritter/Imago Images

Более 50 человек устроили драку недалеко от железнодорожной станции в районе Гезундбруннен в Берлине, в результате чего один человек погиб. Об этом сообщила полиция столицы Германии.

Ссора произошла около 21:00 на улице Бастианштрассе.

По данным правоохранительных органов, в столкновении участвовало от 40 до 60 человек.

"Люди, участвовавшие в драке, очевидно, не были лично знакомы, но были членами "определенных криминальных группировок", – заявил представитель полиции.

В ходе драки смертельные ранения получил 30-летний мужчина. Он скончался в больнице, предположительно, от ножевого ранения.

Как сообщила полиция, за час до начала массовой драки в том же районе неподалеку произошла перестрелка.

Известно, что один мужчина выстрелил в другого. Пострадавший был госпитализирован, ему была проведена срочная операция. Полиция разыскивает нападавшего.

"Личности двух мужчин неизвестны. В настоящее время полиция расследует, связаны ли эти два инцидента", – сообщил представитель полиции Берлина.