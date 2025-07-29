У Брюсселі закрили три станції метро через загрозу вибуху

Поліція проводить обшуки на станціях метро, поїзди курсують без зупинок на них

Поліція Брюсселя (Ілюстративне фото: x.com/zpz_polbru)

У Брюсселі частково закрили метро через загрозу вибуху в центрі міста. Про це повідомив представник оператора метрополітену STIB.

"Три станції – De Brouckere, Bourse, Anneessens – закриті через поліційний пошук. Сигнал тривоги надійшов близько 15:35 (16:35 за Ківу)", – ідеться в повідомленні.

Робота самого метро не переривається, поїзди курсують, але не зупиняються на зазначених станціях.

Як повідомляє Politico, представниця поліції Брюсселя Лінда Камареро-Верде підтвердила, що обшуки на станціях De Brouckere і Anneessens усе ще тривають, проте периметр безпеки біля Bourse і кінотеатру Palace було знято.

De Brouckere розташована за дві станції від урядового кварталу (станції Shuman). А між ними розташована станція Maelbeek, де у 2016 році був теракт, внаслідок якого загинули 20 осіб.