В Брюсселе закрыли три станции метро из-за угрозы взрыва

Полиция проводит обыски на станциях метро, поезда курсируют без остановок на них

Полиция Брюсселя (Иллюстративное фото: x.com/zpz_polbru)

В Брюсселе частично закрыли метро из-за угрозы взрыва в центре города. Об этом сообщил представитель оператора метрополитена STIB.

"Три станции – De Brouckere, Bourse, Anneessens – закрыты из-за продолжающегося полицейского поиска. Сигнал тревоги поступил около 15:35 (16:35 по Киву)", – сказано в сообщении.

Работа самого метро не прерывается, поезда курсируют, но не останавливаются на указанных станциях.

Как сообщает Politico, представитель полиции Брюсселя Линда Камареро-Верде подтвердила, что обыски на станциях De Brouckere и Anneessens все еще продолжаются, однако периметр безопасности у Bourse и кинотеатра Palace был снят.

De Brouckere находится в двух станциях от правительственного квартала (станции Shuman). А между ними находится станция Maelbeek, где был теракт в 2016 году, в результате которого погибли 20 человек.