В Брюсселе закрыли три станции метро из-за угрозы взрыва
В Брюсселе частично закрыли метро из-за угрозы взрыва в центре города. Об этом сообщил представитель оператора метрополитена STIB.
"Три станции – De Brouckere, Bourse, Anneessens – закрыты из-за продолжающегося полицейского поиска. Сигнал тревоги поступил около 15:35 (16:35 по Киву)", – сказано в сообщении.
Работа самого метро не прерывается, поезда курсируют, но не останавливаются на указанных станциях.
Как сообщает Politico, представитель полиции Брюсселя Линда Камареро-Верде подтвердила, что обыски на станциях De Brouckere и Anneessens все еще продолжаются, однако периметр безопасности у Bourse и кинотеатра Palace был снят.
De Brouckere находится в двух станциях от правительственного квартала (станции Shuman). А между ними находится станция Maelbeek, где был теракт в 2016 году, в результате которого погибли 20 человек.
- 29 июля в Киеве на станции метро "Лыбидская" обнаружили подозрительный предмет из-за которого ее закрыли. Поезда метро следовали мимо этой станции.
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