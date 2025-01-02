У Британії знайшли живою жінку, яка зникла безвісти понад 50 років тому
У Великій Британії знайшли живою мешканку міста Ковентрі Шейлу Фокс, яка зникла безвісти понад 50 років тому. Про це повідомляє The Guardian.
Зазначається, що жінка зникла у 1972 році, коли їй було 16.
Тоді в поліції Західного Мідленду говорили, що вона жила з батьками та, ймовірно, мала стосунки з чоловіком. Розглядалася версія, що дівчина могла покинути цей регіон.
Нещодавно правоохоронці знову звернулися до громадськості з проханням допомогти у пошуках Фокс, опублікувавши в соцмережах її стару фотографію, зроблену перед зникненням.
Через кілька годин після того, як поліція звернулася за допомогою, люди надали інформацію, яка сприяла розшуку жінки. Виявилось, що з Фокс все гаразд і зараз вона мешкає в іншому районі Великої Британії. Сьогодні їй 68 років.
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