У Британії знайшли живою жінку, яка зникла безвісти понад 50 років тому

Шейла Фокс зникла, коли їй було 16. Сьогодні жінці 68 років

Фото: ЕРА / WILL OLIVER

У Великій Британії знайшли живою мешканку міста Ковентрі Шейлу Фокс, яка зникла безвісти понад 50 років тому. Про це повідомляє The Guardian.

Зазначається, що жінка зникла у 1972 році, коли їй було 16.

Тоді в поліції Західного Мідленду говорили, що вона жила з батьками та, ймовірно, мала стосунки з чоловіком. Розглядалася версія, що дівчина могла покинути цей регіон.

Нещодавно правоохоронці знову звернулися до громадськості з проханням допомогти у пошуках Фокс, опублікувавши в соцмережах її стару фотографію, зроблену перед зникненням.

Через кілька годин після того, як поліція звернулася за допомогою, люди надали інформацію, яка сприяла розшуку жінки. Виявилось, що з Фокс все гаразд і зараз вона мешкає в іншому районі Великої Британії. Сьогодні їй 68 років.

Шейла Фокс (Фото: West Midlands police)