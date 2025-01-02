В Британии нашли живой женщину, пропавшую без вести более 50 лет назад

Шейла Фокс исчезла, когда ей было 16. Сегодня женщине 68 лет

Фото: ЕРА/WILL OLIVER

В Великобритании нашли живой жительницу города Ковентри Шейлу Фокс, которая пропала без вести более 50 лет назад. Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что женщина исчезла в 1972 году, когда ей было 16 человек.

Тогда в полиции Западного Мидленда говорили, что она жила с родителями и, вероятно, у нее были отношения с мужчиной. Рассматривалась версия, что девушка могла покинуть этот регион.

Недавно правоохранители снова обратились к общественности с просьбой помочь в поисках Фокс, опубликовав в соцсетях ее старую фотографию, сделанную перед исчезновением.

Через несколько часов после того, как полиция обратилась за помощью, люди предоставили информацию, способствующую розыску женщины. Оказалось, что Фокс в порядке и сейчас проживает в другом районе Великобритании. Сегодня ей 68 лет.

Шейла Фокс (Фото: West Midlands police)

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