У Естонії громадяни Росії та Білорусі втратять право голосу на місцевих виборах

Парламент Естонії (Фото: Toms Kalnins/EPA)

У середу, 26 березня, парламент Естонії проголосував за внесення змін до Конституції, згідно з якими громадян Росії та Білорусі позбавлять права голосу на місцевих виборах. Про це повідомив мовник ERR.

Згідно зі змінами, власники "сірих паспортів" ще можуть проголосувати на наступних місцевих виборах, але це буде востаннє. За відповідні зміни проголосували 93 члени парламенту Естонії. Для ухвалення рішення необхідно було щонайменше 68 голосів.

Спочатку проєкт передбачав, що у виборах до місцевих рад зможуть брати участь громадяни Естонії та особи без громадянства, а також громадяни держав Європейського Союзу та НАТО. Однак до законопроєкту була додана поправка, згідно з якою виборчі права громадян третіх країн, які проживають в Естонії, а з наступних виборів і осіб без громадянства на виборах до місцевих рад визнаються недійсними.

Жителі без громадянства все ще можуть голосувати на цьогорічних місцевих виборах. За словами прихильників пропозиції, це залишає особам без громадянства достатньо часу, щоб вони змогли подати заяву на отримання громадянства Естонії та взяти участь у наступних місцевих виборах як громадяни країни. Крім того, поправка виключила виборчі права громадян країн-членів НАТО.

Це означає, що на наступних місцевих виборах в країні голосуватимуть лише громадяни Естонії та інших держав ЄС.

Крім цього, парламент підтримав пропозицію Конституційної комісії про внесення змін до Конституції як невідкладну. Ініціативу підтримали 92 парламентарі, ще семеро – висловилися проти.

До цього, крім громадян Естонії та ЄС, у місцевих виборах могли брати участь іноземці, які проживають в країні на підставі дозволу на довгострокове або постійне проживання, які досягли на день виборів 16 років і чиє постійне місце проживання знаходиться у відповідному муніципалітеті чи місті.

Чергові вибори до місцевих рад відбудуться в Естонії 19 жовтня.

20 березня 2025 року парламент Естонії не підтримав законопроєкт про закриття кордону з Росією.

22 березня стало відомо, що Естонія закупить військову допомогу для України на 100 млн євро у своєї оборонної промисловості.