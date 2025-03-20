Sky News: Принц Вільям відвідає війська в Естонії на тлі побоювань загрози від Росії

Зазначається, що британський принц відвідає не лише військових, а й українських біженців

Принц Вільям (Фото: ЕРА)

20 березня британський принц Вільям відвідає Естонію, щоб підтримати війська, які стримують російську агресію у регіоні. За інформацією дипломатичних співрозмовників Sky News, Естонія побоюється, що після мирної угоди з Україною Росія може загрожувати їй.

Співрозмовники зазначили, що в Естонії не відкидають швидкого переозброєння Росії після укладання миру. Після цього Кремль, на їхню думку, може знову загрожувати Україні чи атакувати вже Естонію та інших північноєвропейських союзників НАТО.

Повідомляється, що принц Уельський прибуде до Таллінна з дводенним візитом від імені уряду Великої Британії та Міністерства закордонних справ.

21 березня принц відвідає табір Тапа як головнокомандувач Мерсійського полку, розташованого за 160 км від російського кордону. Усього протяжність загального кордону Естонії з Росією 294 км.

Близько 900 британських військовослужбовців розміщено в Естонії в межах операції "Кабрит", яка є внеском Великої Британії до зусиль НАТО щодо протидії російській агресії в країнах Балтії.

Зазначається, що королівський візит планували кілька місяців. Але зараз він украй "своєчасний" на тлі того, що прем'єр-міністр Британії Кір Стармер проводить переговори про можливу участь військ у будь-якому припиненні вогню між Росією й Україною.

Також принц відвідає Freedom School, засновану Міністерством освіти та досліджень у травні 2022 року у відповідь на повномасштабну війну Росії проти України. За оцінками, нині там мешкає близько 60 000 українських біженців.