Глава МЗС Естонії: Європа має багато можливостей, щоб тиснути на Росію в переговорах

Маргус Цахкна (Фото: Toms Kalnins / EPA)

У Європи досить сильні позиції на переговорах, щоб не допустити поганої угоди для України щодо врегулювання війни. Про це в інтерв’ю RND розповів міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна.

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"Якщо Європа й Україна є єдиними, а українці досить сильні, щоб не погоджуватися на погану угоду, тоді США доведеться прийняти слово Європи за столом переговорів", – сказав Цахкна.

Він додав, що війна наразі у Європі, тому закінчити її можна тільки разом.

"У нас, європейців, є багато можливостей чинити тиск на Росію на переговорах", – наголосив міністр.

За його словами, росіяни хочуть повернути 220 млрд євро заморожених активів та зняти санкції проти своєї економіки. І те й інше є в руках європейців, а не американців.

Водночас глава МЗС Естонії вважає, що європейці мають відстоювати власну позицію. Він констатував, що для Росії війна проти України – це не просто захоплення територій, а зміна усієї архітектури європейської безпеки. Російський диктатор Володимир Путін хоче покласти край присутності НАТО в регіоні, але це життєво важливо для європейської безпеки.

"Тому ми не можемо допустити укладення поганої угоди без сильного впливу Європи та України. Це неприйнятно. Ми повинні зробити Україну достатньо сильною, щоб вона могла вирішити, ухвалювати угоду чи ні", – акцентував міністр.