Глава МИД Эстонии: Европа имеет много возможностей, чтобы давить на Россию в переговорах

Маргус Цахкна (Фото: Toms Kalnins / EPA)

У Европы достаточно сильные позиции на переговорах, чтобы не допустить плохого соглашения для Украины об урегулировании войны. Об этом в интервью RND рассказал министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

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"Если Европа и Украина едины, а украинцы достаточно сильны, чтобы не соглашаться на плохое соглашение, тогда США придется принять слово Европы за столом переговоров", – сказал Цахкна.

Он добавил, что война сейчас в Европе, поэтому закончить ее можно только вместе.

"У нас, европейцев, есть много возможностей оказывать давление на Россию на переговорах", – подчеркнул министр.

По его словам, россияне хотят вернуть 220 млрд евро замороженных активов и снять санкции против своей экономики. И то и другое находится в руках европейцев, а не американцев.

В то же время глава МИД Эстонии считает, что европейцы должны отстаивать собственную позицию. Он констатировал, что для России война против Украины – это не просто захват территорий, а изменение всей архитектуры европейской безопасности. Российский диктатор Владимир Путин хочет положить конец присутствию НАТО в регионе, но это жизненно важно для европейской безопасности.

"Поэтому мы не можем допустить заключения плохого соглашения без сильного влияния Европы и Украины. Это неприемлемо. Мы должны сделать Украину достаточно сильной, чтобы она могла решить, принимать соглашение или нет", – подчеркнул министр.