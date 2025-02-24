Мерц: Сделка об Украине без Украины неприемлема ни для Европы, ни для Киева
Кандидат на пост канцлера Германии Фридрих Мерц, чей блок ХДС/ХСС победил на выборах в парламент, выступил против сделки по Украине без участия Украины. Об этом сообщает The Guardian.
Мерц отметил, что подобное соглашение будет "неприемлемым" как для самой Украины, так и для Европы.
Также он повторил свое заявление о том, что есть все сигналы, которые указывают на то, что интерес США к Европе "явно снижается" и готовность участвовать в европейских делах уменьшается.
Мерц отметил, что лозунг "Америка прежде всего" не обязательно должен означать "Америка одна". Он предупредил, что если отношения между Европой и США ухудшаться, то это нанесет ущерб не только ЕС, но и США.
- 18 февраля 2025 года в Саудовской Аравии прошли переговоры между США и Россией. Госдеп США сообщил, что стороны договорились создать переговорные группы по прекращению войны в Украине.
- 20 февраля Трамп заявил о наличии у России "козырей" на переговорах по прекращению войны.
- 21 февраля NYT сообщало, что Рубио звонил и успокаивал европейцев после встречи американцев с россиянами.
- 24 февраля The Times сообщало, что Стармер и Макрон хотят убедить Трампа не продолжать переговоры с Россией.