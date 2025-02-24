Мерц: Сделка об Украине без Украины неприемлема ни для Европы, ни для Киева

Немецкий политик отметил, что ухудшение отношений с Европой нанесет ущерб и самим США

Фридрих Мерц (Фото: x.com/_FriedrichMerz)

Кандидат на пост канцлера Германии Фридрих Мерц, чей блок ХДС/ХСС победил на выборах в парламент, выступил против сделки по Украине без участия Украины. Об этом сообщает The Guardian.

Мерц отметил, что подобное соглашение будет "неприемлемым" как для самой Украины, так и для Европы.

Также он повторил свое заявление о том, что есть все сигналы, которые указывают на то, что интерес США к Европе "явно снижается" и готовность участвовать в европейских делах уменьшается.

Мерц отметил, что лозунг "Америка прежде всего" не обязательно должен означать "Америка одна". Он предупредил, что если отношения между Европой и США ухудшаться, то это нанесет ущерб не только ЕС, но и США.