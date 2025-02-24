Мерц: Угода про Україну без України неприйнятна ані для Європи, ані для Києва
Кандидат на посаду канцлера Німеччини Фрідріх Мерц, чий блок ХДС/ХСС переміг на виборах до парламенту, виступив проти операції з Україною без участі України. Про це повідомляє The Guardian.
Мерц зазначив, що подібна угода буде "неприйнятною" як для самої України, так і для Європи.
Також він повторив свою заяву про те, що є всі сигнали, які вказують на те, що інтерес США до Європи "явно знижується" та готовність брати участь у європейських справах зменшується.
Мерц зазначив, що гасло "Америка насамперед" не обов'язково має означати "Америка одна". Він попередив, що якщо відносини між Європою та США погіршуватимуться, то це завдасть шкоди не лише ЄС, а й США.
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