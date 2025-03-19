The Guardian: Британія не має наміру припиняти допомогу Україні, як цього вимагає Кремль
Велика Британія не припинить свою допомогу та підтримку України, попри вимоги Росії. Про це повідомляє The Guardian із посиланням на анонімних співрозмовників у британському оборонному відомстві.
За словами інформаторів, постачання зброї та навчання британськими військовими українців не припиняться, попри заяву Кремля про те, що мир може бути досягнутий за умови припинення всієї іноземної військової допомоги.
Наголошується, що Велика Британія спочатку ніяк не відреагувала на ці вимоги Росії, які російський диктатор Володимир Путінп озвучив під час телефонної розмови з лідером США Дональдом Трампом.
Проте вранці 19 березня в країні наголосили, що позиція щодо підтримки України не змінилася і не зміниться лише тому, що цього вимагали у Москві. У 2025 році Британія має намір надати Україні військову допомогу на суму 4,5 млрд фунтів стерлінгів ($5,8 млрд).
- 18 березня Трамп зателефонував Путіну, розмова тривала понад півтори години.
- Путін погодився не бити по українській інфраструктурі 30 днів і нібито вже віддав відповідний наказ військовим. Також Путін анонсував на 19 березня обмін полоненими у форматі 175 на 175. Крім того, як "жест доброї волі" Росія передасть Україні 23 тяжкопоранених українських військових.
- За словами Трампа, з Путіним також вдалося домовитися "швидко працювати" над повним припиненням вогню та закінченням "жахливої війни" між Росією та Україною.
- 19 березня Трамп спростував, що говорив із Путіним про зупинення військової допомоги Україні. Росія раніше заявляла, що "головна умова недопущення ескалації конфлікту" – це повне припинення іноземної військової допомоги та надання розвідувальної інформації Києву.
- Велика Британія та ЄС ведуть переговори щодо прискорення постачання зброї для України.