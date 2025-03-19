The Guardian: Британія не має наміру припиняти допомогу Україні, як цього вимагає Кремль

Кір Стармер (Фото: ЕРА/TOLGA AKMEN)

Велика Британія не припинить свою допомогу та підтримку України, попри вимоги Росії. Про це повідомляє The Guardian із посиланням на анонімних співрозмовників у британському оборонному відомстві.

За словами інформаторів, постачання зброї та навчання британськими військовими українців не припиняться, попри заяву Кремля про те, що мир може бути досягнутий за умови припинення всієї іноземної військової допомоги.

Наголошується, що Велика Британія спочатку ніяк не відреагувала на ці вимоги Росії, які російський диктатор Володимир Путінп озвучив під час телефонної розмови з лідером США Дональдом Трампом.

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Проте вранці 19 березня в країні наголосили, що позиція щодо підтримки України не змінилася і не зміниться лише тому, що цього вимагали у Москві. У 2025 році Британія має намір надати Україні військову допомогу на суму 4,5 млрд фунтів стерлінгів ($5,8 млрд).